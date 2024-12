Sungrow und KTISTOR Energy setzen BESS-Meilensteinprojekt in Griechenland mit PowerTitan 2.0 um

Sungrow und KTISTOR Energy kooperieren erstmals bei der Installation des Batterie-Energiespeichersystems (BESS) PowerTitan 2.0 in Griechenland

Sungrow wird insgesamt vier PowerTitan 2.0 mit einer Gesamtkapazität von 105 MWh für die Energiespeicherprojekte in Nord- und Zentralgriechenland liefern.

Das Projekt soll voraussichtlich im Sommer 2025 starten.

Athen, Griechenland, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Sungrow, weltweit führender Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, gibt eine strategische Partnerschaft mit KTISTOR Energy für den Einsatz des flüssigkeitsgekühlten Batterie-Energiespeichersystems (BESS) PowerTitan 2.0 in Griechenland bekannt. KTISTOR ist ein führendes Bauunternehmen, das sich auf erneuerbare Energiequellen spezialisiert hat. Es fungiert als EPC (Engineering, Procurement, and Construction) und entwickelt eigene Projekte wie Wind-, Solar- und Energiespeicheranlagen (BESS) sowie verschiedene Hilfsdienste. Gemeinsam setzen Sungrow und KTISTOR das PowerTitan 2.0 BESS nun erstmals in Griechenland ein, um die Netzstabilität zu verbessern und die Ziele des Landes für die Nutzung von erneuerbare Energien zu unterstützen.

Die im Rahmen dieser Vereinbarung abgedeckten Projekte umfassen vier ESS-Anlagen in Nord- und Mittelgriechenland. Zwei dieser Anlagen sollen im Rahmen des griechischen ESS-Auktionsverfahrens lizenziert und betrieben werden. Die anderen beiden werden am freien Markt teilnehmen. Die Projekte im Detail:

Projekt Dokos in Rodopi, mit einer Lizenz von 8,875 MW für 2 Stunden und einer nutzbaren Kapazität von 25,065 MWh.

Projekt Petra in Kozani, mit einer Lizenz von 7,8 MW für 2 Stunden und einer Kapazität von 20,055 MWh.

Agia Anna in Viotia, mit einer Lizenz für 7,8 MW für 3 Stunden, mit einer nutzbaren Kapazität von 30,09 MWh.

Agia Anna II in Viotia, genehmigt für 7,8 MW für 3 Stunden, mit einer nutzbaren Kapazität von 30,09 MWh.

Die Projekte haben eine Gesamtkapazität von 105 MWh und werden mit dem PowerTitan 2.0-System von Sungrow betrieben. Die vier Systeme sollen im Sommer 2025 geliefert werden und zeigen Sungrows starke Produktionskapazität, schnelle Logistik und Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung stellen zu können.



Das PowerTitan 2.0 ist ein fortschrittliches Energiespeichersystem für netzbildende Anwendungen, das Netzstabilität, Flexibilität und Effizienz verbessert. Die flüssigkeitsgekühlte Technologie sorgt für optimales Wärmemanagement, eine längere Lebensdauer und geringere Betriebskosten. Dank der intelligenten AC-DC-Blockarchitektur kann das System schnell installiert und an verschiedene Projektgrößen angepasst werden. Sungrow unterstützt mit seiner Erfahrung im Bereich Energiespeicherung den globalen Übergang zu erneuerbaren Energien.



George Fakidis, Eigentümer von KTISTOR Energy, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Sungrow bei der Einführung der bahnbrechenden PowerTitan 2.0 BESS-Technologie für diese wichtigen Projekte in Griechenland. Wir bei KTISTOR Energy sind bestrebt, den Übergang zu einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Energiezukunft voranzutreiben. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für die Integration modernster Lösungen, die nicht nur die Netzstabilität verbessern, sondern auch die Einführung erneuerbarer Energien in der Region beschleunigen. Gemeinsam mit Sungrow ebnen wir den Weg für eine grünere und effizientere Energielandschaft in Griechenland."

Anastasios Gkinis, Regional Director von Sungrow für SEE, CEE und CIS: „Das Vertrauen von KTISTOR in die Spitzentechnologie von Sungrow ehrt uns. Es zeigt, auch das Engagement unseres Teams, in jeder Phase dieser wegweisenden Projekte erstklassige Unterstützung zu leisten. Der Einsatz des PowerTitan 2.0 in Griechenland wird die Netzstabilität weiter verbessern und zu den Bemühungen des Landes um die Energiewende beitragen. BESS ist entscheidend für die weitere Entwicklung der erneuerbaren Energien und Sungrow will zusammen mit seinen Partnern damit den Weg zu seiner Mission „Sauberer Strom für alle" ebnen.



Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt von Sungrow, Innovationen zu fördern und die Integration erneuerbarer Energien in Europa zu unterstützen. Damit bekennt sich die Firma zum Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft und bietet Partnern weltweit zuverlässige und effiziente Energielösungen an.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist ein weltweit führender Anbieter von PV-Wechselrichtern und ESS mit über 515 GW weltweit installierten leistungselektronischen Wechselrichtern (Stand: Dezember 2023). Sungrow wurde 1997 von Universitätsprofessor Cao Renxian gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das größte engagierte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und ESS für Energieversorgungsanlagen, gewerbliche und industrielle Anwendungen und Wohngebäude sowie international anerkannte Lösungen für schwimmende PV-Anlagen, NEV-Antriebslösungen, EV-Ladelösungen und erneuerbare Wasserstoffproduktionssysteme. Sungrow kann auf eine 27-jährige Erfolgsgeschichte in der PV-Branche zurückblicken und versorgt mit seinen Produkten über 170 Länder weltweit. Für weitere Informationen über Sungrow besuchen Sie www.sungrowpower.com

