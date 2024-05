Sungrow renforce le projet d'orphelinat de la Fondation Dar Tifl en fournissant une solution d'énergie renouvelable ainsi que des fournitures éducatives.

Le projet d'orphelinat, situé sur un terrain gracieusement offert par Sa Majesté Mohammed V, sert de foyer, d'école et de centre d'activités pour des enfants âgés de un à douze ans. Avec un nombre croissant d'enfants sous sa responsabilité, l'orphelinat doit faire face à des dépenses opérationnelles de plus en plus élevées.

Reconnaissant le besoin de solutions durables, la donation par Sungrow d'onduleurs de pointe totalisant environ 300 kW révolutionnera l'infrastructure énergétique de l'orphelinat, lui permettant d'exploiter l'énergie renouvelable et de réduire de manière significative les dépenses d'électricité. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans l'engagement de la Fondation en faveur du développement durable et d'une consommation d'énergie responsable.

En outre, l'engagement de Sungrow à soutenir l'éducation et le bien-être des enfants se manifeste par la fourniture de ballons de football, de cahiers et de stylos. Ces fournitures améliorent non seulement l'environnement éducatif, mais contribuent également au développement global et au bien-être des enfants résidant dans l'orphelinat.

« Avec nos partenaires GSHK Solar et Nexans, nous sommes honorés de collaborer avec la Fondation de l'orphelinat Dar Tifl dans le cadre de ce projet transformateur, a déclaré Moustafa Mohamed, directeur régional de Sungrow pour l'Afrique du Nord. En exploitant la puissance des énergies renouvelables et en fournissant des ressources éducatives essentielles, nous souhaitons avoir un impact significatif et durable sur la vie de ces enfants, en leur donnant les moyens de vivre un avenir meilleur. »

« C'est le deuxième projet que nous soutenons pour Dar Tifl, et nous sommes fiers de coopérer avec nos partenaires pour fournir de l'énergie propre et un environnement sans carbone à l'orphelinat », a commenté Naseer Sayed, président de GSHK Solar.

L'engagement de Sungrow dans le projet d'orphelinat de la Fondation Dar Tifl au Maroc démontre son dévouement au développement durable, au bien-être de la communauté et au développement holistique des enfants. Sungrow croit fermement qu'il est essentiel que les jeunes soient informés sur les énergies renouvelables. En tant que mesure proactive, elle veille à ce que les programmes de sensibilisation à l'énergie et les opportunités de bénévolat soient accessibles. Sungrow a un impact notable sur la vie et l'éducation des enfants dans le monde entier, en encourageant une culture de la durabilité au sein de la communauté locale.

