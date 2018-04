Suning annonce un investissement dans SenseTime afin de poursuivre le déploiement d'une stratégie de vente au détail intelligente grâce à l'innovation en intelligence artificielle

L'IA est devenue l'une des plus grandes tendances à suivre dans le commerce de détail en 2018. La technologie innovante commence à jouer un rôle primordial dans la personnalisation et l'optimisation des produits, des inventaires, des services et de l'expérience ; elle augmente ainsi la satisfaction des consommateurs et les avantages commerciaux en ligne et hors ligne. En tant que grande entreprise de vente au détail qui a plus de 27 ans d'expérience sur le marché à son actif et 600 millions de clients inscrits dans différents secteurs, Suning a fondé son propre écosystème de vente au détail et a ainsi recueilli des quantités considérables de données liées à différents schémas de consommation. En s'appuyant sur son partenariat avec SenseTime, Suning vise poursuivre la transformation industrielle du commerce de détail intelligent par l'intégration des applications de la technologie IA.

M. Sun Weimin, vice-président de Suning.com, a déclaré : « La vente au détail intelligente est essentiellement la 'datamation' (traitement des données par les ordinateurs) des facteurs de vente au détail et la 'mise en œuvre de l'intelligence' des opérations de vente au détail. Il est donc fort prévisible que l'intelligence artificielle jouera dorénavant un rôle de plus en plus important dans la vente au détail intelligente. En tant que pionnière du secteur de l'IA en Chine, SenseTime se consacre à la création de technologies innovantes pour établir l'écosystème du commerce de l'IA. L'entreprise partage une philosophie qui s'harmonise parfaitement avec la stratégie « Smart Retail » (vente au détail intelligente) de Suning. S'appuyant sur le partenariat entre SenseTime et Suning, la technologie IA sera appliquée dans notre écosystème de vente au détail. En même temps, grâce à des scénarios connectés à Internet et à des Big data liées à la vente au détail, l'IA est capable d'offrir une expérience d'achat plus satisfaisante aux consommateurs ».

En sa qualité de plus grande licorne chinoise de l'IA axée sur la vision par ordinateur et les technologies d'apprentissage approfondi, SenseTime a noué des partenariats avec plus de 400 grandes entreprises nationales et étrangères, couvrant la vente au détail, la fabrication, l'automobile, la sécurité, la Fintech, l'Internet mobile et la robotique. Avant l'investissement, Suning a collaboré avec SenseTime en 2017 pour développer les magasins sans personnel de Suning. Ce modèle de magasin, qui exploite la reconnaissance faciale et l'identification par radiofréquence pour les achats sans caissier, ainsi que l'analyse des Big data des consommateurs, a démontré les avantages de la stratégie de vente au détail intelligente de Suning, basée sur l'IA et la technologie O2O (online-to-offline).

En plus de ses magasins sans personnel, Suning a également mené un certain nombre de réalisations technologiques dans le domaine de la vente au détail, notamment les robots Biu, l'assistant d'achat « Smart Sue », l'expérience d'achat à réalité augmentée SuningAnywhere AR et le stockage par véhicules à guidage automatique. À l'avenir, Suning va renforcer sans relâche sa puissance technologique en forgeant des partenariats solides basés sur des investissements stratégiques et en collaborant sur le plan technologique avec de grands chercheurs et développeurs d'envergure mondiale. En outre, avec ses six centres de R & D situés à Nanjing, Pékin, Shanghai, Hangzhou, Wuhan et dans la Silicon Valley, Suning a également monté son propre groupe technologique afin de créer des produits et services de vente détail intelligents et révolutionnaires destinés aux industries et aux consommateurs.

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales de Chine, avec ses deux sociétés cotées en bourse, en Chine et au Japon respectivement. En 2017, Suning Holdings Group s'est classée à la deuxième place des 500 meilleures entreprises privées de Chine, en réalisant un chiffre d'affaires de 65,7 milliards USD (412,95 milliards RMB). Suning, qui a pour mission de « Mener l'écosystème dans les industries en créant une qualité de vie d'élite pour tous », a renforcé et élargi ses activités principales dans huit secteurs verticaux : Suning.com, Logistics (logistique), Financial Services (services financiers), Technology (technologie), Real Estate (immobilier), Media & Entertainment (médias et divertissement), Sports et Investment (investissement), parmi lesquelles Suning.com a été classée sur la liste Fortune Global 500 de 2017.

