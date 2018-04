Suning Maakt Investering in SenseTime Bekend om Meer Smart Retail Strategie in te Zetten met AI Innovatie

AI is een van de belangrijkste te volgen trends geworden in de retailhandel in 2018. De innoverende technologie begint een belangrijke rol te spelen in het personaliseren en optimaliseren van producten, inventaris, diensten en ervaring, wat consumententevredenheid en zakelijke winsten on- en offline versterkt. Als leidend detailhandelsbedrijf met meer dan 27 jaar marktervaring en 600 miljoen geregistreerde consumenten in gediversifieerde industrieën heeft Suning zijn eigen detailhandel ecosysteem opgericht en heeft zeer grote kwantiteiten aan gegevens verzameld, verbonden aan verschillende consumptie scenario's. Op basis van zijn partnerschap met SenseTime, streeft Suning naar het verder opvoeren van de industriële transformatie van Smart Retail via de integratie van AI technologie-toepassingen.

Mr Sun Weimin, vicevoorzitter van Suning.com zegt: "Smart retail is in wezen de datamation van de factoren in detailhandel en intelligentisatie van retail handelsactiviteiten, waardoor het voorspelbaar is dat AI in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de sector van Smart Retail. Als pionier van de Chinese AI industrie streeft SenseTime naar het scheppen van innoverende technologieën om het ecosysteem van AI handel op te richten. Sense Time deelt een filosofie die perfect samenloopt met de Smart Retail strategie van Suning. Op basis van de samenwerking tussen SenseTime en Suning, zal AI technologie verder ingezet worden in onze handelsecosysteem. Met internet-verbonden scenario's en handelsgerelateerde big data, krijgt AI inmiddels de middelen om een steeds meer bevredigende winkelervaring te leveren aan consumenten."

Als China's grootste AI-eenhoorn dat zich op computervisie en deep learning technologieën gefocust heeft, werkt SenseTime reeds samen met meer dan 400 binnenlandse en buitenlandse leidende bedrijven, in sectoren zoals detailhandel, productie, automobiel, veiligheid, fintech, mobiele internet en robotica. Voor deze investering heeft Suning met SenseTime in 2017 samengewerkt aan het ontwikkelen van Sunings onbemande winkels. Dit winkelmodel, die gezichtsherkenning en radiofrequentie-identificatie gebruikt om kassierloos winkelen evenals big data analyses te kunnen aanbieden, heeft de voordelen laten zien van de Smart Retail strategie van Suning, gedreven door AI en O2O technologie.

Naast zijn onbemande winkels heeft Suning ook meerdere successen in detailhandelstechnologie bereikt, waaronder de Biu Robots, de "Smart Sue" Shopping Assistant, SuningAnywhere AR Shopping, en AGV Warehousing. In de toekomst zal Suning voortdurend zijn technologie versterken door het bouwen van sterke partnerschappen via strategische investeringen en tech-samenwerking met wereldwijde leiders in onderzoek en ontwikkeling. Bovendien heeft Suning met zes R&D centra in Nanjing, Peking, Sjanghai, Guangzhou, Wuhan en in de Silicon Valley, ook zijn eigen technologische groep opgericht om meer geavanceerde Smart Retail producten en diensten voor industrieën en consumenten te creëren.

Over Suning

Opgericht in 1990, is Suning een van de leidende handelsondernemingen in China met twee openbare bedrijven respectievelijk in China en in Japan. In 2017, stond Suning tweede op de top 500 van de particuliere ondernemingen in China met een jaarlijkse opbrengst van 65,7 miljard USD (412,95 miljard RMB). Met de missie om "Het Ecosysteem te Leiden in de Industrieën door een Elitair Levenskwaliteit voor Allen te Scheppen", heeft Suning zijn kernactiviteit via acht verticale industrieën versterkt en uitgebreid: Suning.com, Logistiek, Financiële Diensten, Technologie, Vastgoed, Media &Entertainment, Sport, en Investering, waaronder Suning.com die in de lijst van de Fortune Global 500 van 2017 werd opgenomen.

