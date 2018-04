Suning verkündet Investition in SenseTime zur weiteren Umsetzung seiner intelligenten Einzelhandelsstrategie durch den innovativen Einsatz von KI

KI hat sich 2018 zu einem der wegweisendsten Trends in der Einzelhandelsbranche entwickelt. Die innovative Technologie spielt eine immer bedeutendere Rolle bei der Personalisierung und Optimierung von Produkten, der Bestandsführung, der Serviceleistungen und des Kundenerlebnisses und steigert die Kundenzufriedenheit sowie die Geschäftsvorteile sowohl online als auch offline. Als ein führendes Einzelhandelsunternehmen mit einer Markterfahrung von über 27 Jahren und 600 Millionen registrierten Kunden in zahlreichen Branchen hat Suning sein eigenes Einzelhandelsökosystem geschaffen und auf diese Weise riesige Datenmengen gesammelt, die mit verschiedenen Konsumszenarien verbunden sind. Im Rahmen seiner Partnerschaft mit SenseTime möchte sich Suning der industriellen Transformation im Bereich Smart Retail durch die Integration von KI-Technologieanwendungen weiter öffnen.

Dazu Herr Sun Weimin, Vizevorsitzender von Suning.com: „Smart Retail ist im Grunde die Datenverarbeitung von Einzelhandelsfaktoren und Intelligentisierung der Einzelhandelsabläufe. Daher ist absehbar, dass KI zukünftig eine immer wichtigere Rolle im Bereich Smart Retail spielen wird. Als ein Vorreiter der chinesischen KI-Industrie engagiert sich SenseTime für die Entwicklung innovativer Technologien, um das Ökosystem des KI-Handels zu etablieren. Durch diese gemeinsame Philosophie passt das Unternehmen perfekt zu Sunings eigener Smart-Retail-Strategie. Basierend auf der Partnerschaft zwischen SenseTime und Suning wird die KI-Technologie weiter in unser Einzelhandelsökosystem integriert. Darüber hinaus ist KI durch internetbasierte Szenarien und einzelhandelsspezifische Big Data in der Lage, Verbrauchern ein verbessertes Einkaufserlebnis zu bieten."

Als Chinas größter KI-Pionier mit Fokus auf Technologien für maschinelles Sehen und Deep-Learning hat SenseTime Partnerschaften mit über 400 führenden einheimischen und ausländischen Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Automobilbau, Sicherheit, Finanztechnologie, mobiles Internet und Robotik gebildet. Bereits vor dem Investitionseinstieg hat Suning 2017 bei der Entwicklung von Sunings unbemannten Ladenfilialen mit SenseTime zusammengearbeitet. Dieses Filialmodell, das mit Gesichtserkennung und Funkfrequenzidentifikation für kassiererloses Einkaufen sowie Big-Data-Analysen von Verbraucherdaten arbeitet, hat die Vorteile von Sunings Smart-Retail-Strategie mithilfe von KI- und O2O-Technologie bewiesen.

Neben seinen unbemannten Ladenfilialen hat Suning auch eine Reihe von Erfolgen im Bereich der Einzelhandelstechnologie erzielt, wie unter anderem mit Biu Robots, „Smart Sue" Shopping Assistant, SuningAnywhere AR Shopping und AGV Warehousing. In der Zukunft wird Suning seine Technologiekompetenz weiter kontinuierlich stärken, indem es starke Partnerschaften durch strategische Investitionen und technologische Zusammenarbeit mit führenden globalen Forschern und Entwicklern aufbaut. Mit sechs Forschungs- und Entwicklungszentren in Nanjing, Beijing, Shanghai, Hangzhou, Wuhan und im Silicon Valley hat Suning außerdem seine eigene Technologiegruppe geschaffen, um weitere wegweisende Smart-Retail-Produkte und -Dienstleistungen für Branchen und Verbraucher zu entwickeln.

Informationen zu Suning

Suning wurde 1990 gegründet und ist eines der führenden Handelsunternehmen in China, mit zwei börsennotierten Unternehmen in China und Japan. Im Jahr 2017 belegte die Suning Holding mit einem Jahresumsatz von 65,7 Milliarden USD (412,95 Milliarden RMB) den zweiten Platz unter den 500 größten privaten Unternehmen in China. Mit der Mission „Leading the Ecosystem across Industries by Creating Elite Quality of Life for All" („Branchenübergreifend an der Spitze des Ökosystems durch die Schaffung von herausragender Lebensqualität für alle") hat Suning sein Kerngeschäft über acht vertikale Branchen gestärkt und erweitert: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Medien & Unterhaltung, Sport sowie Investment, von denen Suning.com 2017 in der Liste der Fortune Global 500 genannt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.suningholdings.com

