SUNRATE aprimora sua solução on-line de viagens com novo cartão corporativo virtual

SINGAPURA, 4 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A fintech global SUNRATE fez parceria com a Visa, líder mundial em pagamentos digitais, para lançar cartões corporativos virtuais como parte de seus planos de aprimorar sua solução on-line de viagens. As partes interessadas do setor de viagens da SUNRATE agora podem ter outra opção perfeita e eficiente ao fazer pagamentos a seus próprios parceiros, como companhias aéreas e hotéis, com cartões corporativos virtuais. No final do ano passado, a SUNRATE também anunciou uma parceria estratégica com a Agoda, plataforma global de viagens digitais. Em 2021, a SUNRATE tornou-se membro principal da rede Visa.

Revolucionando os pagamentos de viagens com cartões corporativos virtuais

A SUNRATE acredita que a emissão de cartões corporativos virtuais está revolucionando os pagamentos de viagens. Por exemplo, qualquer agência de viagens on-line agora pode definir facilmente limites de gastos e o uso e escolher o fornecedor utilizando um cartão virtual. Os parceiros de viagens da SUNRATE têm controle total sobre a forma como os gastos são alocados e monitorados. Um dos principais recursos do cartão virtual é a segurança. Tecnologias como interfaces de programação de aplicação (APIs) eliminaram a possibilidade de que haja abuso das informações do cartão quando elas são fornecidas, oferecendo uma janela de uso limitada para um único cartão. A SUNRATE é certificada conforme o padrão internacional de segurança de dados financeiros Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Level 1.

"O lançamento dos cartões corporativos virtuais Visa é um passo monumental para a SUNRATE, à medida que consolidamos nossa liderança como parceira unificada de pagamentos B2B, principalmente para o setor de viagens. Desde nosso anúncio de parceria com a Agoda, trabalhamos com muitas outras partes interessadas em viagens, incluindo outros OTAs, e temos orgulho de poder resolver suas necessidades comerciais em geral. O cartão corporativo virtual Visa será uma solução fundamental para nossos clientes e muitas outras pessoas", disse Shawn Qin, diretor de negócios de cartões da SUNRATE.

Chavi Jafa, vice-presidente de soluções comerciais da Visa na Ásia-Pacífico, disse: "Nossa parceria com a SUNRATE é muito oportuna, considerando a recuperação dos negócios e viagens de lazer em todo o mundo. A Visa está apoiando fintechs como a SUNRATE ao apresentar soluções inovadoras que facilitam a gestão dos gastos para as empresas e a realização de pagamentos entre empresas de forma segura e perfeita."

Sobre a SUNRATE

A SUNRATE é a plataforma global inteligente de gestão de pagamentos e tesouraria para empresas do mundo todo. Desde seu início em 2016, somos reconhecidos como provedores de soluções líderes e viabilizamos empresas em mais de 130 países com nossa exclusiva plataforma de ponta, extensa rede global e APIs robustas para ampliar o crescimento local e global.

Com sua sede global em Singapura e escritórios na China, Indonésia, Japão e Reino Unido, a SUNRATE é parceira das principais instituições financeiras globais, como Citibank, Standard Chartered e Barclays, e é o principal membro da Mastercard e da Visa. Somos licenciados e regulamentados pela Financial Conduct Authority of the UK, pelo Bank of Indonesia, pela Hong Kong Customs como Operadora de Serviços Monetários e pela Monetary Authority of Singapore como uma Importante Instituição de Pagamentos.

FONTE Sunrate

SOURCE Sunrate