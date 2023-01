SUNRATE améliore sa solution de voyage en ligne avec une nouvelle carte d'entreprise virtuelle

SINGAPOUR, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La Fintech mondiale SUNRATE s'est associée à Visa, un leader mondial des paiements numériques, pour lancer des cartes d'entreprise virtuelles dans le cadre de ses plans visant à renforcer sa solution de voyage en ligne. Les acteurs du voyage de SUNRATE disposent désormais d'une autre option transparente et efficace pour effectuer des paiements à leurs propres partenaires, tels que les compagnies aériennes et les hôtels, avec des cartes d'entreprise virtuelles. Vers la fin de l'année dernière, SUNRATE a également annoncé un partenariat stratégique avec la plateforme de voyage numérique mondiale, Agoda. En 2021, SUNRATE est devenu un membre principal du réseau Visa.

Révolutionner les paiements de voyages avec des cartes d'entreprise virtuelles

SUNRATE estime que l'émission de cartes d'entreprise virtuelles est en train de révolutionner le paiement des voyages. Par exemple, toute agence de voyages en ligne peut désormais facilement fixer des limites de dépenses, définir l'utilisation et choisir le fournisseur en utilisant une carte virtuelle. Les partenaires de SUNRATE dans le domaine du voyage ont un contrôle total sur la manière dont les dépenses sont allouées et suivies. L'une des principales caractéristiques de la carte virtuelle est la sécurité. La technologie, telle que les interfaces de programmation d'applications (API), a éliminé la possibilité d'abuser des informations de la carte lorsqu'elles sont données, en offrant une fenêtre d'utilisation limitée pour une seule carte. SUNRATE est certifié conforme à la norme internationale de sécurité des données financières : la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) Niveau 1.

« Le lancement des cartes d'entreprise virtuelles Visa est une étape monumentale pour SUNRATE, car nous consolidons notre leadership en tant que partenaire de paiement B2B à guichet unique, en particulier pour le secteur du voyage. Depuis l'annonce de notre partenariat avec Agoda, nous avons travaillé avec de nombreux autres acteurs du secteur du voyage, notamment d'autres agents de voyage en ligne, et nous sommes fiers de pouvoir répondre à l'ensemble de leurs besoins commerciaux. La carte d'entreprise virtuelle Visa sera une solution clé pour nos clients et au-delà », a déclaré Shawn Qin, responsable de l'activité cartes chez SUNRATE.

Chavi Jafa, vice-président de Visa Business Solutions, Asie-Pacifique, a déclaré : « Notre partenariat avec SUNRATE arrive à point nommé compte tenu de la reprise des voyages d'affaires et de loisirs dans le monde. Visa soutient les fintechs comme SUNRATE pour introduire des solutions innovantes qui permettent aux entreprises de gérer plus facilement leurs dépenses et d'effectuer des paiements interentreprises de manière sécurisée et transparente. »

À propos de SUNRATE

SUNRATE est la plateforme mondiale intelligente de gestion des paiements et de la trésorerie pour les entreprises du monde entier. Depuis sa création en 2016, nous sommes reconnus comme un fournisseur de solutions de premier plan et avons permis à plus de 130 entreprises d'utiliser notre plateforme propriétaire de pointe, notre vaste réseau mondial, et à nos API robustes de faire évoluer la croissance locale et mondiale.

Avec son siège social à Singapour et ses bureaux en Chine, en Indonésie, au Japon et au Royaume-Uni, SUNRATE travaille en partenariat avec les plus grandes institutions financières mondiales, telles que Citibank, Standard Chartered, Barclays, et est le principal membre de Mastercard et Visa. Nous sommes agréés et réglementés par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, la Bank Indonesia, les douanes de Hong Kong en tant qu'opérateur de services monétaires, et l'autorité monétaire de Singapour en tant que principal établissement de paiement.

SOURCE Sunrate