SUNRATE erweitert seine Online-Reiselösung mit einer neuen virtuellen Unternehmenskarte

SINGAPUR, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Das internationale Fintech-Unternehmen SUNRATE hat sich mit Visa, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Zahlungen, zusammengeschlossen, um im Rahmen seiner Pläne, seine Online-Reiselösung zu stärken, virtuelle Unternehmenskarten einzuführen. Die Reise-Interessenvertreter von SUNRATE können jetzt eine weitere nahtlose und effiziente Option für Zahlungen an ihre eigenen Partner, wie beispielsweise Fluglinien und Hotels, auf virtuellen Unternehmenskarten haben. Gegen Ende des letzten Jahres kündigte SUNRATE auch eine strategische Partnerschaft mit der globalen digitalen Reiseplattform Agoda an. Im Jahr 2021 wurde SUNRATE ein Hauptmitglied des Visa-Netzwerks.

Revolutionieren von Reisezahlungen mit virtuellen Unternehmenskarten

SUNRATE geht davon aus, dass die Ausgabe von virtuellen Unternehmenskarten die Reisezahlungen von Grund auf umgestaltet. Beispielsweise kann jetzt jedes Online-Reisebüro mithilfe einer virtuellen Karte einfach Ausgabenlimits festlegen, die Nutzung definieren und den Anbieter auswählen. Die Reisepartner von SUNRATE haben die volle Kontrolle darüber, wie die Ausgaben zugewiesen und nachverfolgt werden. Ein Hauptmerkmal der virtuellen Karte ist Sicherheit. Die Technologie, wie etwa Programmierschnittstellen (Application Programming Interface, API), hat das Risiko beseitigt, dass Karteninformationen missbraucht werden, wenn sie mitgeteilt werden, indem sie ein begrenztes Fenster für eine einzige Karte bereitstellt. SUNRATE ist nach dem internationalen Sicherheitsstandard für Finanzdaten: Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Level 1 zertifiziert.

„Die Einführung von virtuellen Visa-Unternehmenskarten ist ein monumentaler Schritt für SUNRATE, während wir unsere Komplettanbieter-Führungsposition als B2B-Zahlungspartner, insbesondere für die Reisebranche, festigen. Seit der Ankündigung unserer Partnerschaft mit Agoda haben wir mit vielen anderen Reise-Interessenvertretern zusammengearbeitet, einschließlich anderer Online-Reiseanbieter, und wir sind stolz darauf, ihre gesamten Geschäftsanforderungen erfüllen zu können. Die virtuelle Visa-Unternehmenskarte wird eine entscheidende Lösung für unsere Kunden und darüber hinaus sein", erklärte Shawn Qin, Head of Card Business, SUNRATE.

Chavi Jafa, Vice President for Visa Business Solutions, Asia Pacific, bemerkte: „Unsere Partnerschaft mit SUNRATE kommt angesichts des Aufschwungs von Geschäfts- und Freizeitreisen auf der ganzen Welt genau zum richtigen Zeitpunkt. Visa unterstützt Fintechs wie SUNRATE bei der Einführung innovativer Lösungen, die es Unternehmen erleichtern, ihre Ausgaben zu verwalten und Zahlungen zwischen Unternehmen sicher und nahtlos durchzuführen."

Informationen zu SUNRATE

SUNRATE ist die intelligente globale Zahlungsverkehrs- und Finanzverwaltungsplattform für Unternehmen auf der ganzen Welt. Seit unserer Gründung im Jahr 2016 sind wir als ein führender Lösungsanbieter anerkannt und haben mehr als 130 Unternehmen mit unserer hochmodernen proprietären Plattform, unserem umfassenden globalen Netzwerk und robusten APIs in die Lage versetzt, sowohl lokales als auch globales Wachstum zu vergrößern.

Mit seinem Welthauptsitz in Singapur und seinen Niederlassungen in China, Indonesien, Japan und dem Vereinigten Königreich arbeitet SUNRATE mit den führenden globalen Finanzinstitutionen zusammen, darunter Citibank, Standard Chartered, Barclays, und ist das Hauptmitglied von Mastercard und Visa. Wir sind durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs, die Bank Indonesia, die Hong Kong Customs als ein Money Service Operator und die Monetary Authority of Singapore als eine Major Payment Institution lizenziert und reguliert.

