SUNRATE clôture un tour de table de série D-2 mené par Sequoia Capital Southeast Asia (désormais connu sous le nom de Peak XV Partners)

SINGAPOUR, 27 juillet 2023 /PRNewswire/ -- SUNRATE, une plateforme intelligente de gestion des paiements et de la trésorerie à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait entrepris un cycle de financement étendu de série D (série D-2) auprès de Sequoia Capital Southeast Asia (désormais connu sous le nom de Peak XV Partners). Prosperity7 Ventures et Softbank Ventures Asia ont également contribué à ce tour de table.

Ce financement permettra à SUNRATE d'accélérer ses plans d'expansion mondiale en favorisant le développement innovant de ses technologies, d'approfondir ses produits et services de pointe, de recruter les meilleurs talents du secteur et de disposer de la souplesse nécessaire pour explorer d'autres opportunités stratégiques.

SUNRATE propose aux entreprises du monde entier des produits et des services de paiement partout dans le monde, notamment des paiements internationaux, des services de recouvrement internationaux, l'émission de cartes commerciales et la gestion de trésorerie. Les entreprises peuvent effectuer des paiements dans plus de 150 pays et réaliser des transactions dans plus de 100 devises. Elles bénéficient également de services d'encaissement mondiaux disponibles dans plus de 30 devises, peuvent collecter des fonds dans plus de 10 grandes devises mondiales (comme s'il s'agissait de paiements locaux) et régler les dépenses par carte dans plus de 15 devises. Dans le cadre de la vision globale de SUNRATE visant à stimuler la numérisation B2B, l'entreprise propose également des outils de gestion de trésorerie efficaces tels que TreasuryOS et RiskOS, afin de permettre aux entreprises de gérer et de superviser leurs actifs financiers, leurs passifs et leurs liquidités.

Paul Meng, cofondateur de SUNRATE, a déclaré : « Nous avons lancé SUNRATE avec le modeste objectif d'améliorer l'expérience de paiement des petites et moyennes entreprises (« PME »). Au fil des ans, nous avons pu constater de visu que nos produits et services ont profité aux entreprises en leur offrant des transactions rapides et sécurisées, un service client de qualité ainsi que des coûts réduits et transparents. Le fait que des investisseurs prestigieux tels que Peak XV Partners nous accompagnent dans cette aventure témoigne de nos efforts et de nos performances, qui nous ont permis de nous imposer comme la première plateforme mondiale de paiements transfrontaliers interentreprises sur les marchés émergents. En supprimant les frictions liées aux paiements commerciaux et en aidant les entreprises à se numériser, SUNRATE leur donne les moyens d'agir et les aide à s'étendre au-delà des frontières de manière transparente et efficace. »

Au cours de l'année écoulée, les activités de SUNRATE se sont considérablement développées et ont connu un grand essor sur les marchés émergents. SUNRATE a l'intention d'utiliser les fonds de ce tour de table pour accélérer sa croissance sur les marchés émergents, tels que l'Asie du Sud-Est et l'Inde, et pour continuer à recruter de nouveaux clients dans le monde entier. L'entreprise continuera à recruter les meilleurs talents pour accompagner sa trajectoire de croissance globale.

Abheek Anand, directeur général de Peak XV, a déclaré : « Les paiements commerciaux transfrontaliers constituent une base vitale pour le marché mondial du commerce, qui représente plusieurs billions de dollars. SUNRATE a mis en place un réseau de paiement mondial exclusif et un portefeuille de produits diversifié afin de fournir des capacités de paiement rapides, conformes et peu coûteuses à ses clients sur de nombreux marchés en Asie. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe qui continue à se développer rapidement et durablement en tant que leader du marché émergent dans cette catégorie massive. »

L'afflux d'investissements arrive à point nommé alors que les opportunités du marché émergent pour SUNRATE dans le domaine des paiements transfrontaliers B2B et par carte continuent de se développer à un rythme rapide. Selon FXC Intelligence, le marché mondial des paiements transfrontaliers interentreprises devrait représenter un volume total de 56,1 billions de dollars américains d'ici 2030.

À propos de SUNRATE

SUNRATE est une plateforme intelligente de gestion des paiements et de la trésorerie pour les entreprises du monde entier. Depuis sa création en 2016, SUNRATE est reconnue comme le principal fournisseur de solutions et a permis à différentes entreprises d'exercer leurs activités et de prendre de l'expansion à l'échelle locale et internationale dans plus de 150 pays et régions grâce à sa plateforme exclusive de pointe, à son vaste réseau mondial et à ses API robustes. Avec un siège mondial à Singapour et des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Londres et Shanghai, SUNRATE est partenaire des principales institutions financières mondiales, telles que Citibank, Standard Chartered, Barclays et est membre principal de Mastercard et Visa. Pour en savoir plus sur SUNRATE, rendez-vous sur https://www.sunrate.com/

À propos de Peak XV Partners (anciennement Sequoia Capital India & SEA)

Peak XV Partners (anciennement Sequoia Capital India & SEA) est une société de capital-risque et d'investissement de croissance de premier plan qui investit en Inde, en Asie du Sud-Est et au-delà. Peak XV (prononcé Peak Fifteen) était le nom utilisé pour le mont Everest avant qu'il ne soit appelé ainsi. Il incarne tout ce que nous pensons de la construction d'entreprises durables qui se tiennent debout et inspirent la grandeur.

Au cours des 17 dernières années d'activité dans la région, Peak XV a géré plus de 9 milliards de dollars américains de capital à travers 13 fonds et a investi dans plus de 400 entreprises. Pour en savoir plus, consultez le site peakxv.com.

Remarque importante : Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titre de SUNRATE dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente de ces titres serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

SOURCE Sunrate