Sunwoda Energy et Gryphon Energy concluent un partenariat pour un projet de stockage d'énergie de 1,6 GWh en Australie

MELBOURNE, Australie, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Sunwoda Energy a signé un accord de partenariat et de collaboration avec Gryphon Energy lors de l'événement All-Energy Australia 2024, s'engageant ainsi dans un important projet de stockage d'énergie de 1,6GWh. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Rob Mailler, directeur de Gryphon Energy, et de Terry Yuan, directeur général de Global Business de Sunwoda Energy.

Situé dans le Queensland, ce projet deviendra l'une des plus grandes initiatives de stockage d'énergie en Australie, avec une livraison, une connexion au réseau et une exploitation prévues en 2026. Une fois achevé, il améliorera considérablement la stabilité, la fiabilité et la flexibilité des réseaux électriques nationaux et nationaux.

Compte tenu de l'ampleur du projet et de sa gestion complexe, la demande de services opérationnels et de soutien au réseau est élevée. Pour relever ces défis, Sunwoda Energy mettra en œuvre son système avancé de stockage d'énergie à refroidissement liquide NoahX 5MWh, qui comprend des cellules 314Ah développées par l'entreprise elle-même, et exploitera la technologie Reverse DC Coupling. Cette approche permettra de fournir des solutions de stockage d'énergie sur mesure, garantissant ainsi la qualité du projet.

En tant que leader mondial des solutions intégrées de stockage de l'énergie, Sunwoda Energy s'est engagée à étendre sa présence sur les marchés internationaux, l'Australie étant un objectif prioritaire. En août, Sunwoda Energy a réussi à raccorder au réseau un projet de 5MW/11MWh en Nouvelle-Galles du Sud. Reconnu comme l'une des installations de démonstration de stockage solaire les plus représentatives d'Australie, ce projet a considérablement amélioré la flexibilité de la production photovoltaïque, offrant des solutions innovantes et rentables pour les initiatives locales de stockage de l'énergie.

La collaboration entre Sunwoda Energy et Gryphon Energy marque une étape importante dans le développement conjoint du marché du stockage de l'énergie en Australie, avec l'engagement de fournir des solutions de stockage de l'énergie sûres et fiables aux clients australiens. Cet accord n'est pas seulement une étape importante dans le partenariat, il donne également un élan et un soutien au développement énergétique mondial. À l'avenir, les deux parties continueront d'approfondir leur collaboration, contribuant ainsi au développement durable de l'énergie propre au niveau mondial.

À propos de Sunwoda Energy

Filiale de Sunwoda Group, Sunwoda Energy est spécialisé dans les solutions complètes de stockage de l'énergie, y compris l'énergie de réseau, les systèmes de stockage de l'énergie pour les particuliers et les services publics, et les solutions d'énergie intelligente. Sunwoda propose des solutions intégrées Source-Grid-Load-Storage-Cloud, avec des services complets couvrant les ventes, les investissements, la construction et la gestion opérationnelle tout au long du cycle de vie du produit.

