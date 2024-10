Sunwoda Energy und Gryphon Energy schmieden Partnerschaft für 1,6-GWh-Energiespeicherprojekt in Australien

MELBOURNE, Australien, 25. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Sunwoda Energy hat während der Veranstaltung All-Energy Australia 2024 eine Partnerschafts- und Kooperationsvereinbarung mit Gryphon Energy unterzeichnet und sich zu einem bedeutenden Energiespeicherprojekt mit 1,6 GWh verpflichtet. An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Rob Mailler, Direktor von Gryphon Energy, und Terry Yuan, Geschäftsführer für globales Geschäft von Sunwoda Energy, teil.

Dieses Projekt in Queensland wird eine der größten Energiespeicherinitiativen Australiens werden. Die Lieferung, der Netzanschluss und der Betrieb werden für 2026 erwartet. Nach seiner Fertigstellung wird es die Stabilität, Zuverlässigkeit und Flexibilität sowohl der staatlichen als auch der nationalen Stromnetze erheblich verbessern.

Angesichts des enormen Umfangs und der komplexen Verwaltung des Projekts besteht ein hoher Bedarf an Netzunterstützung und Betriebsdiensten. Um diese Herausforderungen zu meistern, wird Sunwoda Energy sein fortschrittliches NoahX 5-MWh-Flüssigkühlungs-Energiespeichersystem mit den selbst entwickelten 314-Ah-Zellen einsetzen und die branchenführende DC-Rückkopplungstechnologie nutzen. Dieser Ansatz bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Energiespeicherung und gewährleistet eine qualitativ hochwertige Umsetzung des Projekts.

Als weltweit führender Anbieter von integrierten Energiespeicherlösungen ist Sunwoda Energy bestrebt, seine Präsenz auf internationalen Märkten auszubauen, wobei Australien einen Schwerpunkt bildet. Anfang dieses Jahres, im August, hat Sunwoda Energy ein 5-MW-/11-MWh-Projekt in New South Wales erfolgreich ans Netz gebracht. Dieses Projekt, das als eine der repräsentativsten Solarspeicher-Demonstrationsanlagen Australiens gilt, hat die Flexibilität der photovoltaischen Stromerzeugung erheblich verbessert und bietet innovative und kostengünstige Lösungen für lokale Energiespeicherinitiativen.

Die Zusammenarbeit zwischen Sunwoda Energy und Gryphon Energy ist ein bedeutender Schritt zur gemeinsamen Entwicklung des australischen Energiespeichermarktes mit dem Ziel, sichere und zuverlässige Stromspeicherlösungen für australische Kunden anzubieten. Dieses Abkommen ist nicht nur ein Meilenstein in der Partnerschaft, sondern gibt auch Impulse und Unterstützung für die globale Energieentwicklung. In Zukunft werden beide Parteien ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen und so zur nachhaltigen Entwicklung der globalen sauberen Energie beitragen.

Informationen zu Sunwoda Energy

Als Tochtergesellschaft der Sunwoda-Gruppe ist Sunwoda Energy auf umfassende Energiespeicherlösungen spezialisiert. Dazu gehören Energieversorgungsnetze, ESS für Privathaushalte, Unternehmen und Versorgungsunternehmen sowie intelligente Energielösungen. Sunwoda bietet integrierte Lösungen für Stromerzeugung, Stromnetz, Stromlast, Stromspeicher und Cloud mit umfassenden Dienstleistungen, die den Verkauf, die Investition, den Bau und das Betriebsmanagement über den gesamten Produktlebenszyklus abdecken.

