Sunwoda Inside au RE+ 2024 : présentation de solutions complètes de stockage d'énergie couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle

ANAHEIM, Californie, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du RE+ 2024, Sunwoda a eu un impact notable sous le thème « Sunwoda Inside », soulignant son leadership dans la fourniture de solutions de stockage d'énergie de bout en bout. Avec 27 ans d'expérience dans la technologie des batteries, Sunwoda a mis au point un écosystème complet englobant les cellules de batteries, les packs de batteries, les systèmes de gestion des batteries (BMS), les systèmes de gestion de l'énergie (EMS), et des solutions de stockage d'énergie entièrement intégrées.

Démonstration des cellules de stockage d'énergie

L'expertise approfondie de Sunwoda lui permet de fournir des solutions intégrées de stockage d'énergie qui font office de référence dans le secteur. Lors du salon RE+ 2024, Sunwoda a dévoilé ses cellules très grande capacité 314Ah et 600Ah+. Les cellules 314Ah, largement utilisées dans le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) NoahX 5MWh, bénéficient de multiples certifications et d'une densité énergétique plus élevée, ce qui renforce leur fiabilité dans diverses applications.

Les nouvelles cellules 600Ah+, conçues pour des systèmes de stockage d'énergie conteneurisés de 20 pieds et d'une capacité supérieure à 6,5 MWh, représentent un saut technologique dans le domaine du stockage d'énergie. Ces cellules permettent un contrôle précis de la tension et sont compatibles avec les systèmes à haute tension de 2 000 V. La livraison est prévue pour 2025.

Des solutions globales pour des besoins énergétiques diversifiés

Sunwoda a dévoilé un éventail complet de solutions de stockage d'énergie lors de l'événement. Le système de stockage à refroidissement liquide NoahX 5MWh, avec plus de 12 000 cycles et une durée de vie supérieure à 20 ans, joue un rôle essentiel dans la transition énergétique mondiale. Déployé avec succès dans le plus grand projet indépendant de stockage en réseau de la province de Zhejiang en juin, ce système s'est également imposé sur les marchés internationaux, notamment en Europe et en Australie.

Dans le secteur commercial et industriel, Sunwoda a présenté le système d'armoires extérieures à refroidissement liquide NoahX 417kWh. Dotée de cellules 314Ah à cycle long et à haute sécurité, cette solution intègre les technologies avancées BMS et EMS de Sunwoda afin de garantir la stabilité opérationnelle, une efficience énergétique optimale et la rentabilité.

Pour les applications résidentielles, Sunwoda continue d'étendre son présence mondiale, avec des projets en cours en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en France et en Espagne. Ses produits flexibles et évolutifs, allant de 5kWh à 180kWh, sont conçus pour répondre aux divers besoins des clients et promouvoir la transition vers l'énergie verte, tant pour les ménages que pour les entreprises.

À propos de Sunwoda Energy

Filiale de Sunwoda Group, Sunwoda Energy est spécialisée dans les solutions complètes de stockage de l'énergie, y compris l'énergie de réseau, les systèmes de stockage de l'énergie pour les particuliers et les services publics, et les solutions d'énergie intelligente. Sunwoda propose des solutions intégrées Source-Grid-Load-Storage-Cloud, avec des services complets couvrant les ventes, les investissements, la construction et la gestion opérationnelle tout au long du cycle de vie du produit.

CONTACT : Zeng Edward, [email protected]