Sunwoda na targach RE+ 2024: prezentacja kompleksowych rozwiązań do magazynowania energii stosowanych w całym łańcuchu przemysłowym

ANAHEIM, Kalifornia, 16 września 2024 r. /PRNewswire/ -- W ramach targów RE+ 2024 firma Sunwoda zaznaczyła dobitnie swoją obecność motywem przewodnim „Sunwoda wewnątrz" ("Sunwoda Inside"), podkreślając swoją pozycję lidera w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań do magazynowania energii. Opierając się na 27 latach doświadczenia w technologii akumulatorów, firma Sunwoda opracowała kompleksowy ekosystem obejmujący ogniwa akumulatorowe, akumulatory, systemy zarządzania akumulatorami (BMS - Battery Management System), systemy zarządzania energią (EMS - Energy Management System) oraz w pełni zintegrowane rozwiązania do magazynowania energii.

Prezentowane ogniwa do magazynowania energii

Zdobywana przez długie lata wiedza umożliwiła firmie Sunwoda dostarczanie zintegrowanych rozwiązań magazynowania energii, które są punktem odniesienia dla standardów branżowych. Podczas targów RE+ 2024 marka Sunwoda przedstawiła swoje najnowocześniejsze ultra-pojemne ogniwa 314 Ah i 600 Ah+. Ogniwa 314 Ah, które znalazły szerokie zastosowanie w Bateryjnym Systemie Magazynowania Energii Noax 5 MWh (BESS - Battery Energy Storage System), mogą poszczycić się szeregiem certyfikatów i wyższą gęstością energii, która przyczyniła się do poprawy ich niezawodności w wielu różnorodnych zastosowaniach.

Nowe ogniwa 600 Ah+, zaprojektowane na potrzeby 20-stopowych kontenerowych systemów magazynowania energii przekraczających moc 6,5 MWh, stanowią skok technologiczny w dziedzinie magazynowania energii. Ogniwa te zapewniają precyzyjną kontrolę napięcia i kompatybilność z wysokonapięciowymi instalacjami 2000 V. Dostawy planowane są na 2025 rok.

Kompleksowe rozwiązania spełniające różnorodne potrzeby energetyczne

Firma Sunwoda zaprezentowała pełen wachlarz rozwiązań do magazynowania energii podczas tego wydarzenia. System magazynowania NoahX 5 MWh wyposażony w układ chłodzenia cieczą i zaprojektowany na 12 000 cykli ładowania oraz czas eksploatacji przekraczający 20 lat, odgrywa kluczową rolę w globalnej transformacji energetycznej. System ten został pomyślnie zastosowany w czerwcu tego roku w największej niezależnej inwestycji obejmującej magazynowanie nadwyżek wytworzonej energii w prowincji Zhejiang, po czym jego sprzedaż nabrała rozpędu na rynkach międzynarodowych, w tym w Europie i w Australii.

Jeżeli chodzi o zastosowania komercyjne i przemysłowe, marka Sunwoda zaprezentowała chłodzony cieczą system NoahX 417kWh w formie zewnętrznej szafy. Rozwiązanie wyposażone w ogniwa 314 Ah o wysokim poziomie bezpieczeństwa i długim cyklu życia integruje zaawansowane technologie BMS i EMS opracowane przez firmę Sunwoda, aby zapewnić stabilność eksploatacji, optymalną wydajność energetyczną i oszczędność.

W zakresie zastosowań w obiektach mieszkalnych Sunwoda nieustannie rozszerza swoją obecność na globalnym rynku, z projektami realizowanymi w Niemczech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. Elastyczne produkty z możliwością rozbudowy, o parametrach mieszczących się w zakresie od 5 kWh do 180 kWh, zaprojektowano tak, aby mogły sprostać zróżnicowanym potrzebom klientów i stać się siłą napędową transformacji energetycznej zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w obiektach komercyjnych.

Sunwoda Energy

Jako spółka zależna Sunwoda Group firma Sunwoda Energy specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach do magazynowania energii, obejmujących sieci energetyczne, systemy magazynowania energii do zastosowań domowych/komercyjnych i przemysłowych/w sektorze użyteczności publicznej oraz inteligentne rozwiązania energetyczne. Firma również oferuje rozwiązania Integracji Źródła-Sieci-Obciążenia-Magazynu-Chmury (Source-Grid-Load-Storage-Cloud Integration) w ramach kompleksowych usług obejmujących sprzedaż, inwestycje, budowę i zarządzanie operacyjne do końca cyklu życia produktu.

KONTAKT: Zeng Edward, e-mail: [email protected]