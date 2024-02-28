Supercharge Crypto - Bybit на TradingView предлагает мощный анализ и исполнение

ДУБАЙ, ОАЭ, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех ведущих мировых криптобирж по объему торгов, объявила о стратегической интеграции с TradingView, графической платформой и социальной сетью, используемой более чем 50 миллионами трейдеров и инвесторов по всему миру. Это сотрудничество предоставляет пользователям исключительные возможности построения графиков и беспрепятственного исполнения сделок, обеспечивая более легкий, интуитивно понятный и эффективный процесс трейдинга.

Эта интеграция устраняет необходимость переключения между платформами, позволяя пользователям Bybit получать доступ ко всем доступным спотовым и фьючерсным инструментам непосредственно в своих графиках TradingView. Сюда относятся популярные инструменты, такие как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), а также новые токены, такие как SEI и CYBER.

Используя обширный набор инструментов технического и фундаментального анализа TradingView, пользователи теперь могут легко:

Сравнивать разные инструменты.

Настраивать персонализированные оповещения о движении рынка в режиме реального времени.

Лучше понимать ситуацию с помощью расширенных функций построения графиков.

Этот унифицированный опыт предлагает непревзойденный контроль и эффективную информацию в рамках одной платформы.

Беспроблемная торговля для пользователей Bybit

Bybit еще больше улучшает опыт для пользователей, внедряя страницу профиля брокера Bybit Broker Profile на TradingView. Это позволяет напрямую торговать на Bybit с использованием существующих аккаунтов TradingView.

«Интеграция Bybit с TradingView отражает непоколебимую приверженность биржи предоставлять пользователям самые передовые инструменты и ресурсы. Это сотрудничество позволяет пользователям Bybit принимать обоснованные торговые решения, одновременно оптимизируя их общий торговый опыт», - сказал Ben Zhou, co-founder и CEO of Bybit.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших в мире криптовалютных бирж по объему с 20 миллионами пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com

Следите за обновлениями на каналах сообществ и в социальных сетях Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg