Optimisez votre stratégie de trading de crypto-monnaies : Bybit sur TradingView offre une analyse et une exécution puissantes

DUBAÏ, ÉMIRATS ARABES UNIS, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , l'une des trois premières bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, a annoncé une intégration stratégique à TradingView , une plateforme graphique et un réseau social utilisés par plus de 50 millions de traders et d'investisseurs dans le monde entier. Cette collaboration permet aux utilisateurs de bénéficier de capacités graphiques exceptionnelles et d'une exécution transparente des transactions, facilitant ainsi un parcours de trading plus fluide, plus intuitif et plus efficace.

Cette intégration élimine le besoin de passer d'une plateforme à l'autre, permettant ainsi aux utilisateurs de Bybit d'accéder à tous les symboles Spot et Futures disponibles directement dans leurs graphiques TradingView. Il s'agit de choix populaires tels que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), ainsi que de jetons émergents tels que SEI et CYBER.

Grâce à la vaste gamme d'outils d'analyse technique et fondamentale de TradingView, les utilisateurs peuvent désormais sans effort :

Comparer différents symboles.

Configurer des alertes personnalisées en cas de mouvements du marché en temps réel.

Obtenir des informations plus approfondies grâce à des fonctionnalités graphiques avancées.

Cette expérience unifiée offre un contrôle inégalé et des informations exploitables au sein d'une plateforme unique.

Trading transparent pour les utilisateurs de Bybit

Bybit améliore encore l'expérience des utilisateurs en introduisant la page de profil de courtier Bybit sur TradingView. Cela permet le trading direct sur Bybit en utilisant leurs comptes TradingView existants.

« L'intégration de Bybit à TradingView reflète son engagement indéfectible à fournir aux utilisateurs les outils et les ressources les plus avancés. Cette collaboration permet aux utilisateurs de Bybit de prendre des décisions de trading éclairées tout en rationalisant leur expérience globale de trading », a déclaré Ben Zhou, co-fondateur et PDG de Bybit.

#Bybit / #TheCryptoArk

À propos de Bybit

Bybit est l'une des trois premières bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, avec 20 millions d'utilisateurs. Établie en 2018, elle propose une plateforme professionnelle où les investisseurs et les traders de cryptomonnaies peuvent trouver un moteur de correspondance ultra-rapide, un service à la clientèle 24/7 et un soutien communautaire multilingue. En outre, Bybit est fière d'être le partenaire de l'équipe Oracle Red Bull Racing, championne en titre des constructeurs et des pilotes en Formule 1.

Pour plus de détails sur Bybit, veuillez consulter Bybit Press .

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse [email protected] .

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://www.bybit.com

Pour suivre les dernières mises à jour, suivez : la communauté et les réseaux sociaux de Bybit .

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube