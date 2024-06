SuperMap AI Foundations, ou comment tirer parti de l'IA et de l'intelligence géospatiale

BEIJING, 29 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 25 juin, la 2024 Geospatial Intelligence Software Technology Conference (GISTC 2024) a débuté au China National Convention Center à Beijing, en Chine. Sous le thème « Geospatial Intelligence, Driving Quality Development » (L'intelligence géospatiale, moteur du développement de la qualité), la conférence de deux jours a accueilli des chefs de gouvernement, des experts et des représentants d'entreprises du monde entier qui ont échangé des idées sur les percées dans le domaine des technologies logicielles géospatiales, les tendances futures et les applications. Diane Dumashie, présidente de la Fédération internationale des géomètres (FIG), a prononcé un discours d'ouverture.

Au cours de la session plénière, SuperMap, l'un des principaux fabricants de plateformes SIG, et Huawei ont organisé une cérémonie de signature pour officialiser leur future coopération. Le partenariat se concentrera sur trois domaines : les grands modèles d'IA géospatiale, les agents géospatiaux et l'intégration des machines tout-en-un Kunpeng + Ascend + SuperMap. Cette collaboration vise à apporter des innovations à la technologie et aux applications logicielles d'intelligence géospatiale et à accélérer l'incubation et la mise en œuvre des résultats de l'industrie.

SuperMap a également lancé officiellement son dernier produit SIG, SuperMap GIS 2024. Le nouveau produit intègre plusieurs fonctions avancées dans le domaine de l'IA géospatiale et introduit la fondation technologique de l'IA géospatiale (SuperMap AIF) pour soutenir le développement de logiciels et d'applications de plateforme. Cette fondation offre divers modèles et propose un déploiement local et multiplateforme. Elle fournit des services de traitement et d'analyse de données 3D par l'IA, de traitement d'images de télédétection par l'IA, d'analyse spatiale par l'IA, d'analyse d'images et de vidéos par l'IA, de génération d'images par l'IA, de génération de connaissances par l'IA et d'agents géospatiaux intelligents, améliorant ainsi les produits logiciels et les applications industrielles de la plateforme SuperMap.

Si l'on prend l'exemple de la fonction « modélisation 3D automatisée par l'IA », il faut plus de 5 000 modèles pour créer les données d'une ville de 35 kilomètres carrés, ce qui prend des mois à réaliser à la main. La capacité de modélisation 3D automatisée basée sur SuperMap AIF peut générer automatiquement des scènes urbaines en 3D, réduisant ainsi le processus à quelques heures. Cette fonction peut être appliquée aux ressources naturelles, à la gouvernance numérique, à la planification urbaine et à d'autres domaines.

Song Guanfu, directeur du centre technologique du système d'information géographique du ministère chinois des ressources naturelles et président de SuperMap, a présenté dans son rapport le système technologique SIG modernisé et les fondements de l'IA.

Le 26 juin, le Forum international de SIG a poursuivi l'atmosphère dynamique de la session plénière. Environ 120 invités de 30 pays se sont réunis pour discuter des derniers développements et des cas d'application dans leurs régions respectives.

Tout au long des deux jours de la conférence, diverses expositions ont présenté les produits et solutions d'entreprises internationales de l'industrie géospatiale et de domaines connexes.