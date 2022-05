Supermicro acelera las cargas de trabajo de IA, juegos en la nube y entrega de medios

Supermicro puede introducir rápidamente en el mercado nuevas tecnologías utilizando un enfoque de Building Block Solutions® para diseñar nuevos sistemas. Esta metodología permite que las nuevas GPU y la tecnología de aceleración se coloquen fácilmente en los diseños existentes o, cuando sea necesario, adaptar rápidamente un diseño existente cuando se necesite para los componentes de mayor rendimiento.

"Supermicro ayuda a ofrecer un procesamiento avanzado de IA y medios con sistemas que aprovechan nuestros últimos aceleradores Gaudi2 y Arctic Sound-M", declaró Sandra Rivera, vicepresidenta ejecutiva y directora general del Grupo de Centros de Datos e IA de Intel. "El Gaudi AI Training Server de Supermicro acelerará el entrenamiento de aprendizaje profundo en algunas de las cargas de trabajo de más rápido crecimiento en el centro de datos".

Arctic Sound-M

Los sistemas de Supermicro con GPU Arctic Sound-M abordarán los exigentes requisitos de los juegos en la nube, la transcodificación y el streaming de medios, la infraestructura de escritorio virtual (VDI), la simulación y la visualización, el aprendizaje automático y la creación de contenidos. Con el primer codificador AV-1 de hardware del sector y la pila de software multimedia de código abierto, Intel Arctic Sound-M mejora drásticamente el rendimiento en comparación con las soluciones de transcodificación y distribución de vídeo basadas únicamente en software y contiene funciones de aceleración para entornos VDI.

Las GPU Intel Arctic Sound-M estarán disponibles inicialmente en el sistema Intel de 2U y 2 nodos con 3 GPU por nodo, en el sistema 4U 10xGPU y en el servidor CloudDC, y se anunciarán otros sistemas a lo largo de este año. Los nuevos servidores de formación de IA de Supermicro incluyen dos procesadores Intel Xeon Scalable de tercera generación y ocho aceleradores Habana Gaudí2 para entornos de formación de IA de alto rendimiento.

Habana Labs Gaudi2

Habana Labs Gaudi2 destaca en una serie de cargas de trabajo que incluyen: aplicaciones de visión como la clasificación de imágenes, la detección de objetos, modelos de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y sistemas de recomendación. El nuevo servidor de formación en IA será la primera implementación comercial con el nuevo Habana Gaudí2 (HL-225) en un chasis de 8U. Este servidor acelerará el entrenamiento de IA a nuevos niveles de rendimiento, combinado con procesadores duales Intel Xeon Scalable de tercera generación y hasta 8TB DRAM. Con 24 bahías de unidades intercambiables en caliente que soportan un amplio almacenamiento local de alto rendimiento, el servidor contiene cantidades significativas de E/S. Además, el acelerador Gaudí2 está disponible con refrigeración por aire (HL-225). Con el Habana Gaudi2, el escalado es fácil y sencillo. Con ROCE, cada acelerador Habana Gaudi2 puede comunicarse con los demás aceleradores Gaudi2 a 700 GB/seg y comunicarse con otros aceleradores Gaudi2 que residen en diferentes servidores a 2,4 TB/seg. Además, cada servidor contiene 6 puertos QSFP-DD que permiten una fácil ampliación para manejar modelos y conjuntos de datos más grandes.

Intel Vision 2022 , Supermicro mostrará las siguientes soluciones en el stand #105:

VSBLTY Reconocimiento facial y análisis de comercios

Manifiesto Taqtile VR/AR

Sistemas multinodos Supermicro (con tecnología Intel Xeon de tercera generación)

Servidor Supermicro X12 Gaudi AI Training

Además, Supermicro organizará una mesa redonda en Intel Vision 2022 con expertos de Supermicro:

Título de la sesión: Nuevos enfoques para los despliegues basados en la nube para el ahorro de costes y recursos

10 de mayo de 2022, 3:15 – 4:15 pm CDT

Michael Clegg , VP&GM 5G / Edge, Supermicro

, VP&GM 5G / Edge, Supermicro Ray Pang , VP de habilitación tecnológica, Supermicro

, VP de habilitación tecnológica, Supermicro Michael Ocampo , director de producto, Supermicro

