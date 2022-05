Supermicro acelera cargas de trabalho de IA, jogos em nuvem e entrega de mídia com novos sistemas que suportam Arctic Sound-M da Intel e Intel Habana Labs Gaudi®2

"A Supermicro continua a trabalhar em estreita colaboração com a Intel e a Habana Labs para oferecer diversas soluções de servidores que suportam o Arctic Sound-M e o Gaudi2, que atendem às necessidades exigentes de empresas que exigem entrega de mídia e treinamento de IA altamente eficientes", disse o presidente e CEO Charles Liang. "Continuamos a colaborar com os principais fornecedores de tecnologia para oferecer soluções de sistema total otimizadas para cargas de trabalho complexas, ao mesmo tempo que aumentamos o desempenho do sistema."

A Supermicro pode rapidamente trazer novas tecnologias para o mercado utilizando uma abordagem Building Block Solutions® para projetar novos sistemas. Essa metodologia permite que novas GPUs e tecnologias de aceleração sejam facilmente implementadas nos projetos existentes ou, quando necessário, adaptem rapidamente um projeto existente, quando necessário, para componentes de maior desempenho.

"A Supermicro ajuda a oferecer processamento avançado de IA e mídia com sistemas que utilizam nossos mais recentes aceleradores Gaudi2 e Arctic Sound-M", afirmou Sandra Rivera, vice-presidente executiva e gerente geral do DataCenter and AI Group da Intel. "O servidor de treinamento de IA Gaudi da Supermicro acelerará o treinamento de aprendizagem profunda em algumas das cargas de trabalho de crescimento mais rápido do datacenter."

Arctic Sound-M

Os sistemas da Supermicro com as GPUs Arctic Sound-M atenderão aos exigentes requisitos de jogos em nuvem, transcodificação de mídia e streaming, infraestrutura de virtual desktop (VDI), simulação e visualização, aprendizado de máquina e criação de conteúdo. Com o primeiro codificador AV-1 de hardware do setor e pacote de software de mídia aberto, o Intel Arctic Sound-M melhora drasticamente o desempenho, em comparação com soluções de transcodificação e entrega de vídeo exclusivas de software e contém funções de aceleração para ambientes VDI.

As GPUs Intel Arctic Sound-M estarão inicialmente disponíveis no sistema Intel de processador único de 2U de dois nodos com três GPUs por nodo, sistema 4U 10xGPU e o servidor CloudDC, com sistemas adicionais a serem anunciados no final deste ano. Os novos servidores de treinamento de IA da Supermicro incluem processadores escaláveis Intel Xeon de 3a geração e oito aceleradores Habana Gaudi2 para ambientes de treinamento de IA de alto desempenho.

Habana Labs Gaudi2

O Habana Labs Gaudi2 se destaca em uma gama de cargas de trabalho que incluem: aplicações de visão como classificação de imagem, detecção de objetos, modelos de processamento de linguagem natural (NLP) e sistemas de recomendação. O novo servidor de treinamento de IA será a primeira implementação comercial com o novo Habana Gaudi2 (HL-225) em um chassi 8U. Esse servidor acelerará o treinamento de IA para novos níveis de desempenho, combinado com processadores duplos escaláveis Intel Xeon de 3ª geração e até 8TB DRAM. Com 24 compartimentos de drive hot swap que suportam amplo armazenamento local de alto desempenho, quantidades significativas de IO estão contidas no servidor. Além disso, o acelerador Gaudi2 está disponível com resfriamento a ar (HL-225). Com o Habana Gaudi2, o escalonamento é fácil e simples. Com a ROCE, cada acelerador Habana Gaudi2 pode se comunicar com os outros aceleradores Gaudi2 a 700 GB/s e se comunicar com outros aceleradores Gaudi2 que residem em diferentes servidores a 2,4 TB/s. Além disso, cada servidor contém seis portas QSFP-DD para permitir o fácil escalonamento para lidar com modelos e conjuntos de dados maiores.

* Gaudi2 em comparação com Gaudi, ResNet50 Training (TensorFlow, Images/Sec), com base nos dados da Habana Labs

Intel Vision 2022 , a Supermicro apresentará as seguintes soluções no estande número 105:

Reconhecimento Facial VSBLTY e análise de varejo

Taqtile Manifest VR/AR

Sistemas de múltiplos nodos da Supermicro (alimentados por Intel Xeon de 3ª geração)

Servidor de treinamento de IA da Supermicro X12 Gaudi

Além disso, a Supermicro realizará um painel de discussão na Intel Vision 2022 com especialistas da Supermicro:

Título da sessão: novas abordagens para implementações baseadas em nuvem para economia de custos e recursos

10 de maio de 2022, das 15h15 às 16h15 CDT

Michael Clegg , vice-presidente e gerente geral de 5G/Edge, Supermicro

, vice-presidente e gerente geral de 5G/Edge, Supermicro Ray Pang , vice-presidente de capacitação tecnológica, Supermicro

, vice-presidente de capacitação tecnológica, Supermicro Michael Ocampo , gerente sênior de produtos, Supermicro

https://reg.oneventseries.intel.com/flow/intel/vision2022/portal-live/page/session-catalog?tab.day=20220510&search=supermicro

Para saber mais sobre a Supermicro, acesse www.supermicro.com

Sobre a Supermicro

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totalmente otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814594/High_Performance_Arctic_Sound_M_Systems.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1814595/High_Performance_Habana_Gaudi2_Server.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.