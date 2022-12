Supermicro adiciona servidores baseados em ARM usando processadores Ampere® Altra® e Ampere Altra® Max visando aplicações nativas da nuvem

Servidores otimizados para desempenho na família Supermicro MegaDC, emparelhados com CPUs Ampere® Altra® e Altra® Max, ajudam a reduzir os custos operacionais por meio de arquitetura inovadora

SÃO JOSÉ, Califórnia,, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Supermicro (NASDAQ: SMCI), uma provedora de solução total de TI para nuvem, IA/ML, armazenamento e 5G/Edge, está anunciando uma linha de produtos expandida com uma nova série empolgante de servidores baseados em ARM como parte da família MegaDC. Utilizando os processadores Ampere Altra® e Ampere Altra® Max, a plataforma Mt. Hamilton aproveita um único design de placa-mãe única, visando aplicativos nativos da nuvem como soluções de Jogos em Nuvem, Vídeo Sob Demanda, CDN, IaaS, Banco de Dados, Armazenamento de Objetos, VDI densa e Telco Edge (Unidade Distribuída e Unidade Centralizada). Além disso, os novos servidores atendem a vários objetivos para cargas de trabalho nativas da nuvem, especificamente oferecendo alto desempenho por watt ao executar cargas de trabalho escaláveis e aquelas que exigem respostas de latência muito baixa.

Supermicro Expande Linhas de Produtos de Servidor com servidores baseados em ARM usando Processadores da Ampere (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

"A Supermicro continua a reforçar nossa linha de produtos com a introdução de servidores baseados em ARM usando as CPUs Ampere Altra e Altra Max", disse Ivan Tay, Vice-Presidente Sênior de Gerenciamento de Produtos da Supermicro. "Expandir nossa já ampla linha de produtos de servidor oferece aos clientes ainda mais opções para suas cargas de trabalho específicas. Podemos oferecer rapidamente servidores de aplicações otimizados para clientes em todo o mundo usando nossa abordagem Building Block Solutions."

As linhas de produtos MegaDC baseadas em ARM da Supermicro usam um design Building Block que conta com uma placa-mãe de soquete único emparelhada com uma CPU Ampere Altra ou Altra Max com até 128 núcleos por servidor (atualmente a maior contagem de núcleos na indústria de servidores), até 4 TB de memória DDR4 e um design modular que oferece suporte a opções incomparáveis para max I/O, PCIe e armazenamento máximos.

A linha de produtos Supermicro MegaDC inclui uma variedade de servidores com uma única CPU Ampere Altra ou Altra Max, em um fator de forma 1U ou 2U, com até quatro GPUs de largura dupla ou até 24x de drives de 2,5" U.2 NVMe com tecnologia hot swap. Além disso, os sistemas incluem uma rede 25GbE SFP28 Ethernet redundante a bordo usando o NVIDIA Mellanox CX4. Desenvolvida com resfriamento de ar altamente eficiente, a linha de servidores Supermicro baseadas em ARM foi certificada em temperatura ambiente de até 35 °C (95 °F) para empresas e 55 °C (131 °F) para aplicações de borda.

"Em colaboração com a Supermicro, a Mt. Hamilton traz a computação densa e eficiente da Ampere a um amplo conjunto de casos de uso da nuvem central para a borda distribuída", disse Jeff Wittich, Diretor de Produtos da Ampere. "Ao aproveitar processadores Nativos da Nuvem da Ampere, a Mt. Hamilton permite 2 a 3 vezes mais desempenho por rack em cargas de trabalho nativas de nuvem comuns, ajudando os clientes a atender melhor às demandas de escalabilidade da nuvem agora e no futuro."

