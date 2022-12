Supermicro voegt ARM-gebaseerde servers toe met behulp van Ampere® Altra® en Ampere Altra® Max Processors gericht op cloud-native applicaties

Op prestatie geoptimaliseerde servers in de Supermicro MegaDC-reeks, gecombineerd met Ampere® Altra® en Altra® Max CPU's, helpen door middel van innovatieve architectuur de operationele kosten te verlagen

SAN JOSE, Californië, 22 december 2022 /PRNewswire/ -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor Cloud, AI/ML, Storage en 5G/Edge, kondigt een uitgebreide productlijn aan met fantastisch nieuwe, op ARM gebaseerde series servers als onderdeel van de MegaDC- reeks. Door van Ampere Altra®- en Ampere Altra® Max-processoren gebruik te maken, voorziet het Mt. Hamilton-platform in één uniform moederbordontwerp, gericht op cloud-native applicaties zoals Cloud Gaming, Video-on-Demand, CDN, IaaS, Database, Object-Storage, compacte VDI- en Telco Edge-oplossingen (Distributed Unit en Centralized Unit). Met de nieuwe servers wordt vooral gericht op verschillende doelstellingen voor cloud-native workloads, met name het leveren van hoogwaardige prestaties per watt tijdens de uitvoer van schaalbare workloads waarvoor zeer lage latentiereacties vereist zijn.

"Supermicro blijft onze productlijn versterken door de introductie van op ARM gebaseerde servers, gebruikmakend van de Ampere Altra en Altra Max CPU's", aldus Ivan Tay, SVP van Product Management, Supermicro. "Met deze uitbreiding op ons toch al grote assortiment servers krijgen klanten nog meer keuzes voor hun specifieke workloads. Met onze Building Block Solutions-aanpak kunnen we klanten wereldwijd snel geoptimaliseerde applicatieservers aanbieden."

De op MegaDC ARM gebaseerde productlijnen van Supermicro gebruiken een Building Block-ontwerp met een moederbord met één socket in combinatie met een Ampere Altra- of Altra Max-CPU met maximaal 128 cores per server (momenteel het hoogste aantal cores in de serverindustrie), tot 4 TB aan DDR4-geheugen en een modulair ontwerp dat ongeëvenaarde opties ondersteunt voor maximale I/O, PCIe en opslag.

De Supermicro MegaDC-productlijn omvat een reeks servers met één Ampere Altra- of Altra Max-CPU, in een 1U- of 2U-vormfactor, met maximaal vier GPU's met dubbele breedte of maximaal 24x 2,5-inch U.2 NVMe hot-swappable schijven. Bovendien bevatten de systemen een ingebouwd, redundant 25GbE SFP28 Ethernet-netwerk met behulp van NVIDIA Mellanox CX4. Ontworpen met zeer efficiënte luchtkoeling, is de op Supermicro ARM gebaseerde reeks servers gecertificeerd tot een omgevingstemperatuur van 35°C voor Enterprise en 55°C voor Edge-toepassingen.

"In samenwerking met Supermicro brengt Mt. Hamilton de dichte, efficiënte rekenkracht van Ampere naar een breed scala aan praktische toepassingen, van de centrale cloud tot de gedistribueerde edge", aldus Jeff Wittich, Chief Product Officer, Ampere. "Door het gebruik van Ampere's Cloud Native-processoren, maakt Mt. Hamilton 2-3 keer meer prestaties per rack mogelijk op gewone cloud-native workloads, om klanten te helpen beter te kunnen voldoen aan de schaalbaarheidseisen van de cloud, nu en in de toekomst."

Ga voor meer informatie over de op Supermicro ARM gebaseerde producten naar https://www.supermicro.com/en/products/megadc

