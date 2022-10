Supermicro amplia as melhores Server Building Block Solutions da categoria incluindo um amplo conjunto de tecnologias de OCP, impulsionando a inovação e o tempo de lançamento no mercado para os clientes

As Open Superset Solutions combinam a melhor computação, GPU, armazenamento e redes da categoria com um amplo conjunto de tecnologias abertas: OCP Rack & Rack Power, OAM Open Baseboards, Open I/O, OpenBMC e Open BIOS

SAN JOSE, Califórnia, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Encontro Global de OCP de 2022 -- A Supermicro (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções de TI totais para nuvem, IA/AM, armazenamento e 5G/Edge, está anunciando o aumento da adoção das importantes tecnologias de hardware aberto e código aberto no portfólio central de servidores da Supermicro. Essas tecnologias abertas possibilitam a inovação em um amplo ecossistema de desenvolvedores e fornecedores e reduzem a dependência de tecnologias proprietárias.

"A Supermicro dá continuidade a seu compromisso de oferecer as melhores soluções, como nosso sistema de treinamento de IA 8U com oito GPUs, integrando, ao mesmo tempo, as principais tecnologias abertas que possibilitam a inovação e a flexibilidade para nossos clientes", afirmou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "As soluções são desenvolvidas para serem compatíveis com os melhores recursos da categoria, como CPUs da Intel, AMD ou ARM de até 400 W, GPUs de até 700 W e redes de 400 Gbps, sendo também compatíveis com tecnologias abertas, como OpenBMC e Open BIOS, oferecendo sistemas abertos que proporcionam desempenho, eficiência e custo total de propriedade de nível superior."

Os sistemas otimizados de rack 8U com oito GPUs novos e futuros oferecem recursos de potência e térmicos superiores para treinamento de IA em larga escala e incluem uma série de tecnologias abertas. Esse sistema incorpora um projeto de baseboard universal OAM para o complexo de GPUs com suporte para uma bus bar de rack aberta alimentada por CD e compatível com OCP ORV2 e cartões AIOM compatíveis com OCP 3.0. Essas tecnologias abertas permitem a flexibilidade futura para várias opções de servidores e GPUs e permitem que o sistema seja mais eficiente, com fornecimento de energia confiável e resfriamento adicional. O sistema 8U com oito GPUs suporta as mais recentes GPUs H100 da NVIDIA e oferece o melhor desempenho da categoria, com suporte para CPUs de até 400 W e GPUs de 700 W, até 8 TB de memória com 32 DIMMs de memória DDR4 e suporte futuro para DDR5, até seis SSDs all-flash NVMe e até dez módulos de I/O dedicados. Além disso, a Supermicro oferece um servidor 5U com dez GPUs de padrão aberto, que é ideal para aplicações NVIDIA Omniverse.

A Supermicro também expandiu o uso de cartões de módulo Advanced IO (AIOM) compatíveis com OCP 3.0, que fornecerão largura de banda de até 400 Gbps com base em PCI-E 5.0. Os módulos Open I/O são suportados no sistema universal de GPUs 8U, 1U Cloud DC com slots duplos de expansão AIOM, sistemas 2U Hyper e GrandTwin com CPUs de última geração e slots de expansão AIOM.

Além das novas ofertas de hardware, a Supermicro oferecerá soluções de software OpenBMC e Open BIOS (OCP OSF) para a próxima geração de sistemas baseados em Intel, AMD e ARM. A implementação da OpenBMC baseada no Linux Foundation permite que os desenvolvedores incluam novos recursos, ampliem a implementação existente e forneçam a funcionalidade completa do código base, incluindo IPMI 2.0, WebUI, iKVM/SOL, SEL, SSH e Redfish.

Os novos servidores compatíveis com OCP serão demonstrados no estande da Supermicro (C9) no Encontro Global de OCP de 2022. Os produtos expostos incluirão uma gama de sistemas multi-GPU de alto desempenho com baseboards universais OAM compatíveis com diversos fatores de forma padrão do setor, bem como arquiteturas para montagem em rack e multinós com slots de expansão AIOM compatíveis com OCP 3.0, incluindo:

Sistema universal de GPUs 8U otimizado para racks ORV2 com oito GPUs NVIDIA HGX A100

Sistema universal de GPUs 5U com até dez GPUs

Sistema universal de GPUs 4U compatível com baseboards OAM com quatro GPUs

Sistemas 2U Hyper e GrandTwin™ com slots de expansão de CPUs e AIOM de última geração

1U Cloud DC com slots duplos de expansão AIOM

Servidor ARM 2U 1P compatível com OpenBMC com processadores Ampere® Altra® com até 128 core 3.0GHz

Para participar do Encontro Global de OCP de 2022, acesse https://www.opencompute.org/summit/global-summit

Além disso, uma demonstração do software Open BIOS (OCP OSF) será apresentada no OCP Experience Center no Encontro Global de OCP.

Para saber mais sobre a Supermicro, acesse www.supermicro.com

Sobre a Supermicro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totais otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

