Supermicro breidt beste serverbouwsteenoplossingen uit zijn soort met een grote reeks OCP-technologieën uit als stimulans voor klantinnovatie en een kortere tijd tot marktintroductie

SAN JOSE, Californië, 19 oktober 2022 /PRNewswire/ -- 2022 OCP Global Summit -- Supermicro (NASDAQ: SMCI) , een leverancier van complete IT-oplossingen voor cloud, AI/ML, opslag en 5G/Edge, kondigt een uitgebreide acceptatie aan van belangrijke open hardware en open source-technologieën in de kernportfolio van Supermicro-servers. Deze open technologieën ontsluiten innovatie in een breed ecosysteem van ontwikkelaars en leveranciers en verminderen de vergrendeling van eigendomsrechten.

"Supermicro blijft zich inzetten om de beste oplossingen te leveren, zoals ons 8U 8-GPU AI-trainingssysteem, en integreert tegelijkertijd belangrijke open technologieën die innovatie en flexibiliteit voor onze klanten mogelijk maken", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "De oplossingen zijn ontworpen om de beste functies in hun klasse te ondersteunen, waaronder Intel, AMD of ARM, CPU's tot 400 W, GPU's tot 700 W en netwerken van maar liefst 400 Gbps, terwijl ze open technologieën zoals OpenBMC en Open BIOS ondersteunen voor open systemen die voor superieure prestaties, efficiëntie en TCO zorgen."

De nieuwe en aankomende 8U 8-GPU Rack Optimized Systems leveren superieure kracht en thermische mogelijkheden voor grootschalige AI-training en bevatten een groot aantal open technologieën. Dit systeem bevat een OAM universeel moederbordontwerp voor het GPU-complex met ondersteuning voor een open, OCP ORV2-compatibele, DC-aangedreven rack-busbar en OCP 3.0-compatibele AIOM-kaarten. Deze open technologieën bieden meerdere servers en GPU-opties flexibiliteit voor in de toekomst en zorgen ervoor dat het systeem efficiënter is, met betrouwbare stroomvoorziening en extra koeling. Het 8U 8-GPU-systeem ondersteunt NVIDIA's nieuwste H100 GPU's en biedt de beste prestaties in zijn klasse met ondersteuning voor CPU's van 400 W en GPU's van 700 W, tot 8 TB geheugen met 32 DIMM's DDR4-geheugen en toekomstige ondersteuning voor DDR5, tot 6 NVMe All-Flash SSD's en tot 10 speciale I/O-modules. Daarnaast biedt Supermicro een open standaard 5U 10-GPU-server die ideaal is voor NVIDIA Omniverse-toepassingen.

Supermicro breidde ook het gebruik van OCP 3.0-compatibele Advanced IO-module (AIOM)-kaarten uit, die op basis van PCI-E 5.0 tot 400 Gbps bandbreedte zullen bieden. De Open I/O-modules worden ondersteund op het 8U Universal GPU-systeem, 1U Cloud DC met dubbele AIOM-uitbreidingsslots, 2U Hyper- en GrandTwin-systemen met next-gen CPU's en AIOM-uitbreidingsslots.

Naast het nieuwe hardwareaanbod biedt Supermicro OpenBMC en Open BIOS (OCP OSF)-softwareoplossingen voor de volgende generatie Intel-, AMD- en ARM-systemen. Met de op Linux Foundation gebaseerde OpenBMC-implementatie kunnen ontwikkelaars nieuwe functies toevoegen, de bestaande implementatie uitbreiden en biedt de implementatie de volledige functionaliteit van basiscode, waaronder IPMI 2.0, WebUI, iKVM/SOL, SEL, SSH en Redfish.

De nieuwe OCP-compatibele servers zullen worden gedemonstreerd in de Supermicro-stand (C9) op de OCP Global Summit in 2022. De getoonde producten omvatten een reeks hoogwaardige multi-GPU-systemen met OAM universele moederborden die een reeks industriestandaard vormfactoren ondersteunen, evenals rackmount- en multi-node-architecturen met OCP 3.0-compatibele AIOM-uitbreidingsslots, waaronder:

8U universeel GPU-systeem geoptimaliseerd voor ORV2-racks met de NVIDIA HGX A100 8-GPU

5U universeel GPU-systeem met maximaal 10 GPU's

4U Universeel GPU-systeem met ondersteuning voor 4-GPU OAM-moederborden

2U Hyper- en GrandTwin™-systemen met next-gen CPU's en AIOM-uitbreidingsslots

1U Cloud DC met dubbele AIOM-uitbreidingsslots

2U 1P ARM-server die OpenBMC ondersteunt met Ampere® Altra® Series-processoren met maximaal 128 core 3.0 GHz

Ga voor het bijwonen van de OCP Global Summit in 2022 naar https://www.opencompute.org/summit/global-summit

Daarnaast zal tijdens de OCP Global Summit in het OCP Experience Center een demonstratie van de Open BIOS (OCP OSF)-software worden gegeven.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte totale IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij vormen ons om tot leverancier van totale IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en diensten, en leveren daarbij geavanceerde high-volume moederbord-, voedings- en behuizingsproducten. De producten worden intern ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalvergroting en efficiëntie, en ze worden geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de milieu-impact te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte workload en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom en koeloplossingen (geklimatiseerde, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

