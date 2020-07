Supermicro apresenta nova geração de sistemas de armazenamento top-loading para implementações de alta capacidade em escala de nuvem

"Prevendo mudanças na dinâmica do mercado e o alto crescimento em armazenamento definido por software, baseado em nuvem, a Supermicro pode ajudar os centros de dados a modernizar rapidamente seus equipamentos para alavancar arquiteturas flexíveis, modularidade de projeto tool-less e recursos de expansão simples", disse o presidente e presidente-executivo da Supermicro, Charles Liang. "Nossos novos sistemas de armazenamento de alta capacidade mantêm o foco da Supermicro em economia de recursos e disponibilização da melhor capacidade por watt do setor, para se ter menor custo total de propriedade (TCO – total cost of ownership) e menor custo total para o meio ambiente (TCE – total cost to the environment)".

Os novos sistemas top-loading de alta capacidade da Supermicro são otimizados para ambientes corporativos e para dar suporte às arquiteturas de scale-up (aumentar a escala) e scale-out (expandir). Esses sistemas em 4U têm 60 ou 90 baias SAS3/SATA3 hot-swap de 2,5/3,5 polegadas, mais 2 slots PCI-E M.2 a bordo e 2 slots slim SATA SSD internos. O sistema de nó único também dá suporte a 2 baias hot-swap traseiras de 2,5 polegadas para espelhamento de sistema operacional (OS) e 4 baias NVMe U.2 opcionais para efetuar cache rapidamente. Na configuração máxima, o sistema dá suporte a 1.440 terabytes de armazenamento com custo otimizado. Os sistemas de nó único e dois nós usam processadores Intel Xeon Scalable de segunda geração, em uma configuração de soquetes duplos com 16 slots DIMM por nó de servidor.

Cúpula de Armazenamento da Supermicro

A Supermicro está lançando sua linha de produtos em combinação com a primeira Cúpula de Armazenamento da Supermicro (Supermicro Storage Summit), que irá destacar tecnologia e soluções de liderança para armazenamento baseado em nuvem. A Cúpula de Armazenamento da Supermicro será realizada nas regiões da América do Norte e da EMEA em 28 de julho de 2020, às 9h (PDT – horário de verão do Pacífico), e em 29 de julho de 2020, às 9h (GMT+8 Ásia-Pacífico). Clique aqui para obter mais informações e se inscrever.

