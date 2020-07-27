Supermicro представила новое поколение хранилищ данных с верхней загрузкой, предназначенных для масштабных облачных систем
Jul 27, 2020, 09:05 ET
Клиенты могут использовать разнообразные варианты расширения гибких 60- и 90-отсековых систем, представленных в конфигурациях с одним или двумя узлами, SBB или JBOD
САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 27 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных, сетевых решений, хранилищ данных, экологически безопасной обработки данных, представила новинки в ассортименте проверенных, сверхъемких хранилищ на 60 и 90 отсеков. Передовые системы оптимизированы под облачные сценарии хранения данных, а также под хранилища НРС.
Новая архитектура с верхней загрузкой обеспечивает повышенную гибкость, модульность и удобство в эксплуатации. Системы на 60 и 90 отсеков доступны в конфигурациях с одним или двумя узлами - во втором случае диски равномерно распределяются между каждым узлом. Для обеспечения высокой готовности дисков предусмотрена конфигурация Storage Bridge Bay (SBB), в которой оба узла имеют доступ ко всем дискам в системе и каждый из них способен дублировать другой в случае его отказа. Системы с модульной конструкцией, безинструментальной сборкой и наличием всех необходимых встроенных компонентов - серверных узлов с возможностью «горячей» замены, расширителей, вентиляторных модулей, источников питания и дисководов, - могут с легкостью обслуживаться одним техническим специалистом.
«Прогнозируя изменения рыночной динамики и активный рост спроса на программно-определяемые облачные системы хранения информации, Supermicro может помочь дата-центрам оперативно модернизировать свое оборудование под параметры гибких архитектур, безинструментальных модульных конструкций и простого расширения, - прокомментировал президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Новые высокоемкие хранилища сохраняют наш акцент на ресурсоэкономичности, передовых показателях емкости из расчета на один ватт затрачиваемой электроэнергии, а также на снижении общей себестоимости владения (ТСО) и общего воздействия на окружающую среду (ТСЕ)».
Новые высокоемкие системы Supermicro c верхней загрузкой оптимизированы под корпоративную среду и поддерживают архитектуру с горизонтальным или вертикальным масштабированием. Эти системы в форм-факторе 4U оснащаются 60 или 90 отсеками 2,5"/3,5" SAS3/SATA3 с возможностью «горячей» замены, а также двумя встроенными слотами PCI-E M.2 и двумя внутренними ультратонкими разъемами SATA SSD. Одноузловая система поддерживает 2 горячезаменяемых тыльных отсека 2,5" для дублирования ОС и опционально четыре отсека NVMe U.2 для быстрого кэширования данных. В своей максимальной конфигурации системы могут похвалиться 1 440 терабайтами для рентабельного хранения данных. Одно- и двухузловые системы используют процессоры 2nd Generation Intel Xeon Scalable в двухгнездовой конфигурации с 16 отсеками DIMM на каждый серверный узел.
Саммит по технологиям хранения данных Supermicro
Презентация новых продуктов Supermicro предшествует проведению первого Саммита по технологиям хранения данных, в ходе которого компания продемонстрирует свои передовые технологии и решения облачного хранения информации. Саммит по технологиям хранения данных Supermicro состоится 28 июля 2020 года в 9:00 для Северной Америки/ЕБВА, а также по тихоокеанскому дневному времени или 29 июля 2020 года в 9:00 GMT+8 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для получения дополнительной информации и регистрации получите здесь.
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О компании Super Micro Computer, Inc.
Supermicro® (кодNASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.
Supermicro, Server Building Block Solutions, BigTwin, SuperBlade и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.
Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
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