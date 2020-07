Supermicro представила новое поколение хранилищ данных с верхней загрузкой, предназначенных для масштабных облачных систем

«Прогнозируя изменения рыночной динамики и активный рост спроса на программно-определяемые облачные системы хранения информации, Supermicro может помочь дата-центрам оперативно модернизировать свое оборудование под параметры гибких архитектур, безинструментальных модульных конструкций и простого расширения, - прокомментировал президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). - Новые высокоемкие хранилища сохраняют наш акцент на ресурсоэкономичности, передовых показателях емкости из расчета на один ватт затрачиваемой электроэнергии, а также на снижении общей себестоимости владения (ТСО) и общего воздействия на окружающую среду (ТСЕ)».

Новые высокоемкие системы Supermicro c верхней загрузкой оптимизированы под корпоративную среду и поддерживают архитектуру с горизонтальным или вертикальным масштабированием. Эти системы в форм-факторе 4U оснащаются 60 или 90 отсеками 2,5"/3,5" SAS3/SATA3 с возможностью «горячей» замены, а также двумя встроенными слотами PCI-E M.2 и двумя внутренними ультратонкими разъемами SATA SSD. Одноузловая система поддерживает 2 горячезаменяемых тыльных отсека 2,5" для дублирования ОС и опционально четыре отсека NVMe U.2 для быстрого кэширования данных. В своей максимальной конфигурации системы могут похвалиться 1 440 терабайтами для рентабельного хранения данных. Одно- и двухузловые системы используют процессоры 2nd Generation Intel Xeon Scalable в двухгнездовой конфигурации с 16 отсеками DIMM на каждый серверный узел.

Саммит по технологиям хранения данных Supermicro

Презентация новых продуктов Supermicro предшествует проведению первого Саммита по технологиям хранения данных, в ходе которого компания продемонстрирует свои передовые технологии и решения облачного хранения информации. Саммит по технологиям хранения данных Supermicro состоится 28 июля 2020 года в 9:00 для Северной Америки/ЕБВА, а также по тихоокеанскому дневному времени или 29 июля 2020 года в 9:00 GMT+8 в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для получения дополнительной информации и регистрации получите здесь.

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro® (кодNASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Server Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

