Supermicro dévoile une nouvelle génération de systèmes de stockage à chargement par le haut pour les déploiements à grande capacité dans le cloud

Cette nouvelle architecture à chargement par le haut offre de meilleures flexibilité, modularité et facilité d'entretien dont les clients ont besoin. Les systèmes à 60 et 90 baies sont tous deux disponibles en configurations à un ou deux nœuds, où les lecteurs sont répartis de manière égale entre chaque nœud. Par ailleurs, les lecteurs peuvent être dans une configuration SBB ( Storage Bridge Bay ) au service d'une haute disponibilité, dans laquelle les deux nœuds ont accès à tous les lecteurs et l'un des nœuds sauvegarde l'autre en cas de panne. Grâce à une conception modulaire sans outils, tous les systèmes embarqués clés - nœuds de serveur échangeables à chaud, expandeurs, modules de ventilation, alimentations électriques et lecteurs - sont entièrement optimisés pour faciliter l'entretien par un seul technicien.

« En anticipant l'évolution de la dynamique du marché et la forte croissance du stockage sur le cloud défini par les logiciels, Supermicro peut aider les centres de données à moderniser rapidement leurs équipements afin de tirer parti d'architectures flexibles, d'une conception modulaire sans outils et de capacités d'extension simples », a déclaré Charles Liang, président-directeur général de Supermicro. « Nos nouveaux systèmes de stockage à grande capacité s'inscrivent dans l'objectif de Supermicro qui consiste à économiser les ressources et fournir une capacité par watt à la pointe du secteur pour un coût total de possession (TCO) et un coût environnemental total (TCE) plus faibles ».

Les nouveaux systèmes à grande capacité et chargement par le haut de Supermicro sont optimisés pour les environnements d'entreprise et prennent en charge les architectures de type « scale-up » et « scale-out ». Ces systèmes 4U comportent 60 ou 90 baies SAS3 / SATA3 de 2,5/3,5 pouces échangeables à chaud, plus deux emplacements PCI-E M.2 intégrés et deux emplacements SSD SATA minces internes. Le système à nœud unique prend également en charge deux baies arrière de 2,5 pouces échangeables à chaud permettant la mise en miroir du système d'exploitation et quatre baies NVMe U.2 en option pour la mise en cache rapide. Dans sa configuration maximale, le système prend en charge 1 440 téraoctets de stockage à coût optimisé. Les systèmes à un et deux nœuds utilisent des processeurs Intel Xeon Scalable de 2e génération dans une configuration à deux sockets avec 16 emplacements DIMM par nœud de serveur.

Sommet sur le stockage de Supermicro

Supermicro lance cette ligne de produits conjointement à la tenue du premier Sommet sur le stockage de Supermicro, qui mettra en avant les technologies et les solutions de pointe pour le stockage sur le cloud. Le Sommet du stockage de Supermicro aura lieu en Amérique du Nord / EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) le 28 juillet 2020 à 9 h, heure d'été du Pacifique, et le 29 juillet 2020 à 9 h GMT+8 dans la région Asie-Pacifique. Veuillez cliquer sur ce lien pour en savoir plus et pour vous inscrire.

