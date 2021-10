Supermicro élargit sa gamme de systèmes GPU avec de nouveaux serveurs innovants pour accélérer un large éventail de charges de travail d'IA, de calcul intensif et de cloud

« Les ingénieurs de Supermicro ont créé un autre portefeuille étendu de systèmes à base de GPU haute performance qui réduisent les coûts, l'espace et la consommation d'énergie par rapport aux autres conceptions du marché », déclare Charles Liang, président et CEO de Supermicro. « Grâce à notre conception innovante, nous pouvons proposer aux clients des accélérateurs NVIDIA HGX A100 (nom de code Redstone) à 4 GPU pour les charges de travail d'IA et de HPC dans des facteurs de forme 2U denses. En outre, notre système 2U à 2 nœuds est conçu de manière unique pour partager les composants d'alimentation et de refroidissement, ce qui réduit les coûts d'exploitation et l'impact sur l'environnement. »

Le serveur 2U NVIDIA HGX A100 est basé sur les processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération avec la technologie Intel Deep Learning Boost et est optimisé pour les charges de travail d'analyse, de formation et d'inférence. Le système peut fournir jusqu'à 2,5 pétaflops de performance IA, avec quatre GPU A100 entièrement interconnectés avec NVIDIA NVLink®, fournissant jusqu'à 320Go de mémoire GPU pour accélérer les percées dans la science des données d'entreprise et l'IA. Le système est jusqu'à quatre fois plus rapide que les GPU de la génération précédente pour les modèles complexes d'intelligence artificielle conversationnelle, comme l'inférence BERT à grande échelle, et offre jusqu'à trois fois plus de performances pour l'entraînement BERT à grande échelle.

En outre, les conceptions thermiques et de refroidissement avancées rendent ces systèmes idéaux pour les grappes de haute performance où la densité de nœuds et l'efficacité énergétique sont des priorités. Le refroidissement liquide est également disponible pour ces systèmes, ce qui permet de réaliser encore plus d'économies sur les coûts d'exploitation. Intel Optane™ Persistent Memory (PMem) est également pris en charge sur cette plateforme, ce qui permet de conserver des modèles beaucoup plus grands en mémoire, à proximité du processeur, avant de les traiter sur les GPU. Pour les applications nécessitant une interaction multi-systèmes, le système peut également être équipé de quatre cartes InfiniBand NVIDIA ConnectX®-6 de 200 Go/s pour prendre en charge le RDMA GPUDirect avec un rapport GPU-DPU de 1:1.

Le nouveau 2U 2-Node est une architecture économe en énergie et en ressources, conçue pour que chaque nœud puisse prendre en charge jusqu'à trois GPU à double largeur. Chaque nœud dispose également d'un seul processeur Intel Xeon Scalable de 3ème génération avec jusqu'à 40 cœurs et une accélération IA et HPC intégrée. Un large éventail d'applications d'IA, d'équarrissage et de VDI bénéficieront de cet équilibre entre les CPU et les GPU. Équipé des emplacements d'extension du module d'E/S avancé (AIOM) de Supermicro pour des capacités de mise en réseau rapides et flexibles, le système peut également traiter des flux de données massifs pour des applications exigeantes d'IA/ML, d'apprentissage profond et d'inférence tout en sécurisant la charge de travail et les modèles d'apprentissage. Il est également idéal pour les jeux en ligne haut de gamme multi-instances et de nombreuses autres applications VDI à forte intensité de calcul. En outre, les réseaux de diffusion de contenu virtuel (vCDN) seront en mesure de répondre à la demande croissante de services de streaming. La redondance de l'alimentation est intégrée, car chaque nœud peut utiliser l'alimentation électrique du nœud adjacent en cas de défaillance.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), leader de l'innovation dans le domaine de la technologie des serveurs haute performance et haute efficacité, est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions avancées de type Server Building Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le Cloud Computing, l'intelligence artificielle et les systèmes d'Edge Computing. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et fournit à ses clients les solutions les plus économes en énergie et les plus respectueuses de l'environnement disponibles sur le marché.

