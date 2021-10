Supermicro expande portfólio de GPUs com novos servidores inovadores para acelerar uma ampla variedade de cargas de trabalho de IA, HPC e nuvem

"Os engenheiros da Supermicro criaram outro extenso portfólio de sistemas baseados em GPU de alto desempenho que reduzem os custos, o espaço e o consumo de energia em comparação com outros projetos no mercado", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Com nosso design inovador, podemos oferecer aos clientes os aceleradores NVIDIA HGX A100 (código Redstone) 4-GPU para cargas de trabalho de IA e HPC em fatores de forma densos de 2U. Além disso, nosso sistema de dois nós 2U foi desenvolvido de forma única para compartilhar componentes de energia e arrefecimento, reduzindo a OPEX e o impacto sobre o meio ambiente."

O servidor 2U NVIDIA HGX A100 é baseado nos processadores escaláveis Intel Xeon de 3a geração com tecnologia Intel Deep Learning Boost, e é otimizado para cargas de trabalho de análise, treinamento e inferência. O sistema pode oferecer até 2,5 petaflops de desempenho de IA, com quatro GPUs A100 totalmente interconectadas com a NVIDIA NVLink®, oferecendo até 320GB de memória de GPU para acelerar avanços em ciência de dados empresariais e IA. O sistema é até 4x mais rápido do que as GPUs de geração anterior para modelos complexos de IA de conversação, como BERT Large Inference, e oferece aumento de desempenho de até 3x para o treinamento BERT ampliado de IA.

Além disso, os projetos avançados de aquecimento e resfriamento tornam esses sistemas ideais para clusters de alto desempenho onde a densidade de nós e a eficiência de potência são prioridades. Também está disponível resfriamento líquido para esses sistemas, resultando em uma economia ainda maior de OPEX. A memória persistente da Intel Optane™ (PMem) também é suportada nesta plataforma, permitindo que modelos significativamente maiores sejam mantidos em memória, próximo à CPU, antes do processamento das GPUs. Para aplicativos que exigem interação multissistemas, o sistema também pode ser equipado com quatro placas NVIDIA ConnectX®-6 200Gb/s InfiniBand para suportar o GPUDirect RDMA com UMA proporção 1:1 de GPU para DPU.

A nova 2U de 2 nós é uma arquitetura de economia de recursos com eficiência energética desenvolvida para cada nó, para suportar até três GPUs de largura dupla. Cada nó também inclui um processador escalável Intel Xeon de 3a geração com até 40 cores e aceleração de IA integrada e HPC. Uma ampla variedade de aplicativos de IA, renderização e VDI se beneficiará desse equilíbrio de CPUs e GPUs. Equipado com slots de expansão de módulo I/O (AIOM) avançados da Supermicro para recursos de rede rápidos e flexíveis, o sistema também pode processar um grande fluxo de dados para aplicativos de IA/ML exigentes, treinamento de aprendizado profundo e inferência enquanto protege a carga de trabalho e os modelos de aprendizado. Também é ideal para games em nuvem de ponta de várias instâncias e muitos outros aplicativos de VDI de computação intensiva. Além disso, as redes virtuais de entrega de conteúdo (vCDNs) poderão atender às crescentes demandas por serviços de streaming. A redundância da fonte de alimentação é integrada, uma vez que qualquer nó pode usar a fonte de alimentação do nó adjacente em caso de falha.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é a principal fornecedora da Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados empresariais, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

