Supermicro расширяет ассортимент ГП за счет новых серверов

Сервер 2U NVIDIA HGX A100 функционирует на базе масштабируемых процессоров третьего поколения Intel Xeon с технологией Intel Deep Learning Boost и оптимизирован для выполнения аналитических, учебных и логических задач. Эта система может обеспечивать производительность ИИ до 2,5 петафлопс с четырьмя графическими процессорами A100, полностью подключенными к NVIDIA NVLink®, обеспечивая память графических процессоров объемом до 320 ГБ для ускорения прорывов в сфере корпоративных исследований данных и искусственного интеллекта. Эта система в 4 раза быстрее, чем графические процессоры предыдущего поколения для сложных диалоговых моделей ИИ, таких как крупномасштабные логические выводы BERT, и обеспечивает трехкратное повышение производительности для обучения ИИ с помощью BERT.

Кроме того, благодаря усовершенствованным конструкциям тепловых систем и систем охлаждения эти системы идеально подходят для высокопроизводительных кластеров с приоритетной плотностью узлов и энергоэффективностью. Кроме того, эти системы оснащаются жидкостным охлаждением, что обеспечивает еще большую экономию. На этой платформе также поддерживается постоянная память Intel Optane™ (PMem), позволяющая хранить значительно более крупные модели, близкие к ЦП, перед обработкой на графических процессорах. Для приложений, требующих мультисистемного взаимодействия, система также может оснащаться четырьмя картами NVIDIA ConnectX®-6 200Gb/s InfiniBand для поддержки GPUDirect RDMA с соотношением ГП к ДП 1:1.

Новый двухузловой 2U представляет собой энергоэффективную ресурсосберегающую архитектуру, предназначенную для каждого узла и обеспечивающую поддержку до трех графических процессоров двойной ширины. Каждый узел также оснащается одним масштабируемым процессором третьего поколения Intel Xeon с 40 ядрами и встроенным ускорителем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Это сочетание ЦП и графических процессоров улучшит характеристики широкого спектра систем искусственного интеллекта, визуализации и виртуальной реальности. Эта система, оснащенная усовершенствованным модулем ввода-вывода (AIOM) компании Supermicro для быстрого и гибкого сетевого взаимодействия, также может обрабатывать большие потоки данных для ресурсоемких систем искусственного интеллекта/машинного обучения, глубокого обучения и формирования логических выводов, сохраняя при этом рабочую нагрузку и модели обучения. Кроме того, она идеально подходит для высокотехнологичных облачных игр и множества других вычислительных систем VDI. Кроме того, виртуальные сети доставки контента (vCDN) смогут удовлетворять растущие потребности в сервисах потокового вещания. Резервирование источника питания встроено, поскольку в случае неисправности каждый узел может использовать источник питания соседнего узла.

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу We Keep IT Green®, и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Intel, логотип Intel и другие торговые марки Intel являются товарными знаками компании Intel Corporation или ее дочерних организаций.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.

