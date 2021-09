Supermicro élargit son portefeuille de systèmes monoprocesseurs haute performance

Grâce aux processeurs Intel Xeon E-2300, le MicroBlade® et le MicroCloud prennent en charge les applications qui nécessitent une infrastructure informatique à haute densité, y compris la diffusion de contenu en continu, l'analyse des données, les jeux interactifs et les instances cloud bare-metal. Les entreprises peuvent également bénéficier de systèmes montés en rack basés sur cette nouvelle famille de processeurs, avec des fonctionnalités d'E/S et de sécurité accrues, ce qui rend ces systèmes idéaux pour les appareils et les applications de sécurité.

Les nouveaux systèmes basés sur un processeur Intel Xeon Scalable de 3ème génération à socket unique, tels que le 6U SuperBlade®, sont idéaux pour les applications multi-nœuds haute densité. Le serveur de périphérie à montage mural SuperServer E403 de Supermicro, destinés aux environnements de télécommunications, tire parti d'un nombre de cœurs plus élevé, d'une plus grande capacité de mémoire et d'E/S plus rapides pour offrir des performances élevées à des prix optimisés.

« Nos solutions multi-nœuds et nos systèmes de montage en rack de grand volume permettent aux entreprises et aux fournisseurs de cloud computing d'accéder à une nouvelle classe d'informatique et à une nouvelle génération d'applications qui optimisent les performances et le coût total de possession des entreprises », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Nous proposons un portefeuille étendu de systèmes optimisés pour les applications à processeur unique qui fourniront exactement les meilleures performances et efficacité pour les charges de travail ciblées, y compris les télécommunications, la périphérie, le stockage, la sécurité, l'inférence IA et d'approvisionnement bare-metal. »

Les nouveaux systèmes à socket unique de Supermicro offrent les performances et les capacités nécessaires pour alimenter un ensemble étendu de charges de travail dans le centre de données et apporter des performances de classe centre de données à la périphérie. Ces nouveaux systèmes sont dotés d'E/S PCI-E 4.0, qui suppriment les goulots d'étranglement et accélèrent les applications par rapport aux systèmes dotés de générations de processeurs antérieures. Ils incluent également désormais la prise en charge des fonctionnalités de sécurité SGX d'Intel. Les nouveaux systèmes à socket unique sont disponibles dans différents formats, notamment des serveurs multi-nœuds, des serveurs montés en rack et des postes de travail.

Les systèmes à processeur évolutif Intel Xeon de 3ème génération à socket unique prennent en charge jusqu'à 16 emplacements DIMM, permettant jusqu'à 4 To de DRAM ou 6 To de DRAM + Intel Optane Persistent Memory (Pmem) - cette capacité de mémoire pour les systèmes à socket unique est sans précédent. Les systèmes basés sur le processeur Intel Xeon E-2300 offrent des performances de serveur essentielles pour les petites entreprises avec jusqu'à 8 cœurs et 128 Go de mémoire DDR4 pour un TDP de 95 watts.

Les serveurs de Supermicro optimisés pour les applications à socket unique intégrant des processeurs Intel Xeon Scalable de 3ème génération incluent :

SuperBlade – Systèmes multi-nœuds à très haute densité

5G/Edge – Réseaux mobiles configurables et informatique de classe centre de données à la périphérie intelligente

Mainstream – Serveurs polyvalents montés en rack pour les applications d'entreprise

WIO – Serveurs montés en rack optimisés pour les E/S

Stockage – Systèmes de stockage optimisés pour l'entreprise

De plus, les nouveaux serveurs de Supermicro qui utilisent l'Intel Xeon E-2300 incluent :

MicroBlade – Solutions multi-nœuds polyvalentes et évolutives

MicroCloud – Des systèmes haute densité pour un hébergement cloud dédié ou évolutif

WIO – Serveurs montés en rack optimisés pour les E/S économiques

Mainstream – Serveurs d'entreprise montés en rack d'entrée de gamme

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), leader de l'innovation dans le domaine des technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions avancées de type Building Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le cloud computing, l'intelligence artificielle et les systèmes informatiques d'Edge computing. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et fournit à ses clients les solutions les plus économes en énergie et les plus respectueuses de l'environnement disponibles sur le marché.

