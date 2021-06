Supermicro erweitert die weltweite Fertigung - Verdoppelung der Kapazität für die Auslieferung von über zwei Millionen Servern pro Jahr und verbesserte Skaleneffekte

„Supermicro investiert in die Zukunft des Rechenzentrums, ob On-Premises oder für Public Clouds", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Mit dieser Erweiterung unserer Fertigungskapazitäten werden wir in der Lage sein, große Mengen einzelner Server oder in vollständig getesteten Racks schnell direkt an unsere Kunden zu liefern. Wir werden über eine weltweite Abdeckung und Kapazität verfügen, um die steigende Nachfrage nach Servern und Speichersystemen zu bedienen, da immer mehr Unternehmen ihre digitale Transformation fortsetzen."

Die neue Produktionsstätte ermöglicht es Supermicro, die Kosten niedrig zu halten, indem die US-Design-Exzellenz mit der kostengünstigeren Fertigung in Taiwan kombiniert wird. Bis zum Sommer 2021 wird Supermicro die Kapazität haben, mehr als zwei Millionen Server pro Jahr zu produzieren und damit die Kapazität effektiv verdoppeln. Das Design auf Rack-Ebene reduziert den Preis für den Kunden. Supermicro wird vollständig konfigurierte und getestete Racks an Kunden weltweit über die Supermicro-Rack Scale Plug and Play-Lösungen liefern. Die Montagelinien werden eine Reihe von Servern und Rack-Level-Integrationen produzieren, die aus Supermicro-Produkten und Komponenten von Drittanbietern bestehen.

Rack Scale Plug-and-Play-Lösungen

Vordefinierte Racks mit fachmännisch ausgewählten Servern, Speicher- und Netzwerkkomponenten ergeben im Zusammenspiel Lösungen, die perfekt auf bestehende und zukünftige Arbeitslasten abgestimmt sind. Die Lösungen werden aus optimierten Servern und Speichersystemen für Cloud-, KI-, 5G/Edge- und Unternehmensworkloads bestehen. Die neuen Rack-Lösungen sind auf Effizienz mit überlegener thermischer Funktionalität ausgelegt und so ausgestattet, dass sie die neuesten Flüssigkühlungsoptionen für die wachsende Zahl von Racks unterstützen, die hohe Effizienz und Leistung erfordern.

Supermicro auf der Computex Taipeh 2021

Der CEO von Supermicro, Charles Liang, leitete den ersten Tag auf dem COMPUTEXForum mit einer Keynote über die neuesten System-Innovationen und Speicherlösungen für dynamische Märkte, einschließlich Cloud, AI, 5G/Edge und Enterprise.

COMPUTEXForum Adresse:

Uhrzeit Agenda Ansprechpartner 2. Juni 2021 (Mi) (GMT + 8) 10:30 Uhr - 11:00 Uhr Vortragende • Charles Liang, Gründer, Präsident, CEO, Vorsitzender des Vorstands, Supermicro

Zusätzlich zur Präsentation im COMPUTEX Forum wird Supermicro einen virtuellen Stand betreiben und eine breite Palette von Server- und Speicheroptionen vorführen. Supermicro Systeme bieten die Wahl zwischen der 3. Generation von Intel® Xeon® Skalierbaren Prozessoren oder der 3. Generation von AMD EPYC™-Prozessoren. Darüber hinaus unterstützt Supermicro weiterhin die neueste Generation von NVIDIA-zertifizierten Systemen, einschließlich NVIDIA Ampere Architektur-GPUs, NVIDIA BlueField-2 DPUs und NVIDIA ConnectX-6 InfiniBand-Adapter.

Supermicro bietet über 200 anwendungsoptimierte Systeme an, darunter:

SuperBlade ®

Twin-Produktfamilie (BigTwin ® , TwinPro ® , und FatTwin ® )

, TwinPro , und FatTwin ) Rackmount-Produktfamilie (Ultra, Hyper und CloudDC)

GPU-optimierte Systeme

Telco/5G- und Edge-Server

Diese Systeme ermöglichen es Unternehmen weltweit, ihre Rechenkapazität für verschiedene Branchen zu erweitern und gleichzeitig ihren Energieverbrauch zu senken. Diese Breite des Angebots, kombiniert mit unseren erweiterten globalen Fertigungskapazitäten, stellt sicher, dass Supermicro die wachsenden Anforderungen der Kunden weltweit erfüllen kann.

Weitere Informationen zu www.supermicro.com

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), der führende Innovator im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Enterprise Data Center, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme weltweit.ro.com Supermicro setzt sich mit seiner „We Keep IT Green®"-Initiative für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.

Intel, das Intel Logo und andere Intel Marken sind Handelsmarken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Alle anderen Marken, Namen und Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1523673/Supermicro_Post_Computex_Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.