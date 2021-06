Supermicro étend sa production mondiale, double sa capacité à fournir plus de deux millions de serveurs par an et des économies d'échelle améliorées

« Supermicro investit dans l'avenir du centre de données, que ce soit sur site ou dans les clouds publics », déclare Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Avec cette extension de notre capacité de fabrication, nous serons en mesure d'expédier rapidement de grandes quantités de serveurs individuels ou dans des racks entièrement testés, directement à nos clients. Nous disposerons d'une couverture et d'une capacité mondiales pour répondre à la demande croissante de serveurs et de systèmes de stockage, alors que davantage d'entreprises poursuivent leur transformation numérique. »

Les nouvelles installations de fabrication permettront à Supermicro de maintenir des coûts bas en tirant parti de l'excellence de la conception américaine et de la fabrication à moindre coût à Taïwan. D'ici le milieu de l'été 2021, Supermicro sera en mesure de produire plus de deux millions de serveurs par an, doublant ainsi efficacement sa capacité. La conception au niveau du rack permet de réduire les prix pour les clients, et Supermicro fournira des racks entièrement configurés et testés aux clients du monde entier grâce à la capacité de solutions plug and play au niveau du rack Supermicro. Les lignes d'assemblage produiront une gamme de serveurs et d'intégration au niveau du rack, composée de produits Supermicro et de composants tiers.

Solutions plug and play au niveau du rack

Des racks prédéfinis de serveurs, de composants de stockage et de mise en réseau sélectionnés par des experts, travaillant ensemble, permettront d'obtenir des solutions parfaitement adaptées aux charges de travail existantes et futures. Les solutions consisteront en des serveurs et des systèmes de stockage optimisés pour les charges de travail du Cloud, de l'IA, de la 5G/Edge et des entreprises. Les nouvelles solutions de rack sont conçues pour l'efficacité avec une fonctionnalité thermique supérieure et équipées pour prendre en charge les dernières options de refroidissement liquide pour le nombre croissant de racks nécessitant une efficacité et des performances de haute densité.

Supermicro au Computex Taipei 2021

Le PDG de Supermicro, Charles Liang, a été la tête d'affiche de la première journée du COMPUTEXForum avec un discours sur les dernières innovations en matière de systèmes et de solutions de stockage pour les marchés dynamiques, notamment le cloud, l'IA, la 5G/Edge et les entreprises.

Adresse du COMPUTEXForum:

Heure Programme Porte-parole 2 juin 2021 (Mer) (GMT+8) 10h30-11h00 Présentation • Charles Liang, fondateur, président, PDG, président du conseil d'administration de Supermicro

En plus de la présentation du Forum COMPUTEX, Supermicro tiendra un stand virtuel et fera la démonstration d'une large gamme de serveurs et d'options de stockage. Les systèmes Supermicro offrent le choix entre les processeurs Intel® Xeon® Scalable de 3e génération et les processeurs AMD EPYC™ de 3e génération. De plus, Supermicro continue de prendre en charge la dernière génération de systèmes certifiés NVIDIA, notamment les GPU à architecture NVIDIA Ampere, les DPU NVIDIA BlueField-2 et les adaptateurs NVIDIA ConnectX-6 InfiniBand.

Supermicro propose plus de 200 systèmes optimisés pour les applications, notamment :

SuperBlade ®

Famille de produits Twin (BigTwin ® , TwinPro ® et FatTwin ® )

produits Twin (BigTwin , TwinPro et FatTwin ) Famille de produits de montage en rack (Ultra, Hyper, et CloudDC)

produits de montage en rack (Ultra, Hyper, et CloudDC) Systèmes optimisés pour les GPU

Serveurs Telco/5G et Edge

Ces systèmes permettent aux organisations du monde entier d'accroître leur capacité de calcul pour diverses industries tout en réduisant leur consommation d'énergie. Cet éventail d'offres, combiné à nos capacités de fabrication mondiales étendues, garantit que Supermicro peut répondre aux demandes croissantes des clients du monde entier.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), le principal innovateur dans le domaine des technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est un important fournisseur de serveur avancé Building Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le cloud computing, l'intelligence artificielle et les systèmes informatiques de pointe dans le monde entier. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus écoénergétiques et écologiques du marché.

