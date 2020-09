Supermicro è la prima azienda a commercializzare un server 1U certificato NEBS di livello 3 -- Offre 2.560 nuclei NVIDIA GPU per la massima innovazione nel settore VR e AI 5G Edge

Il nuovo sistema 1U è disponibile con opzione di alimentazione CA o CC (1+1) ridondante e dispone di nove (9) ventole da 4 cm per garantire un solido sistema di raffreddamento che supporta un intervallo di temperatura più ampio. Sono inclusi anche 2 vani per drive da 2,5" hot-swap SAS/SATA e 2 vani per drive da 2,5" interni. Il sistema consente la gestione sicura di SNMP v3, IPv6 e IPMI.

"Supermicro è la prima a commercializzare un server accelerato 1U GPU V100 NEBS di livello 3, essenziale per la transizione al 5G, considerando l'adozione da parte del settore di applicazioni e carichi di lavoro più avanzati associati a AI/AR e IoT", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Abbiamo già riscontrato grande interesse da parte del mercato verso questo sistema, che va a completare il nostro ampio portafoglio di GPU insieme ai server multi-GPU 2U, 4U e 10U, sfruttando la nostra architettura a risparmio di risorse."

"I mercati di AI, HPC, data science, grafica e 5G/telecomunicazioni - da edge a core - continuano a crescere e a presentare sfide computazionali senza precedenti", ha dichiarato Paresh Kharya, Senior Director of Product Management for Accelerated Computing di NVIDIA. "La GPU NVIDIA V100 presente nel sistema compatibile con i NEBS di livello 3 di Supermicro consentirà a un maggior numero di clienti di sfruttare le prestazioni e la scalabilità richieste per questi mercati".

La criticità dei NEBS di livello 3 non è da sottovalutare, pensando alla crescente conversione del mercato da 4G a 5G, insieme alle applicazioni sempre più complesse e gravose che si stanno presentando. Questo nuovo sistema estende la temperatura di funzionamento a 55 °C e soddisfa le verifiche per urti e vibrazioni, resistenza alla fiamma e altri rigorosi controlli che completano la serie di test GR-1089 e GR-63 richiesti per la conformità completa dei NEBS di livello 3. Il server si basa su processori scalabili Intel Xeon di seconda generazione con accelerazione AI integrata e memoria Intel Optane persistente per sfruttare le GPU NVIDIA al massimo delle loro potenzialità. Questo design consente agli operatori mobili di aggiornare i propri sistemi con GPU a prestazioni superiori per accelerare il traffico voce e dati, oltre a fornire nuove applicazioni e servizi all'avanguardia, utilizzando server che soddisfano i loro rigorosi standard di affidabilità.

Il sistema NEBS L3 1U di Supermicro, primo sul mercato, va a unirsi a un ampio portafoglio di sistemi GPU che supportano carichi di lavoro gravosi, che richiedono capacità di accelerazione GPU. Oltre al sistema 1U, Supermicro offre diverse opzioni GPU, tra cui 2, 4, 6, 10, 16 e 20 GPU in fattori di forma 2U, 4U e 10U. La linea di prodotti supporta fino a 56 nuclei processore CPU per server, CPU 205W TDP e 6 TB di memoria DDR4-2933 MHz in 24 DIMM. Questi server offrono ai clienti molteplici opzioni per le unità NVMe, SAS o SATA, garantendo le massime prestazioni.

Per ulteriori informazioni sul nuovo server GPU 1U NEBS di livello 3 e sulla gamma completa di prodotti e soluzioni 5G di Supermicro, vi invitiamo a visitare il BIG 5G Event che si terrà dal 22 al 24 settembre: https://tmt.knect365.com/big-5g-event/

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, cloud computing, infrastrutture IT, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

