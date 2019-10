Supermicro expande rede global de parceiros com o novo programa mundial de capacitação de parceiros

Novo programa capacita a comunidade global de parceiros da Supermicro com mais ferramentas, treinamento e recursos para que disponibilizem infraestrutura de classe mundial para centros de dados

BERLIM, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial em soluções de computação, armazenamento e redes corporativas, bem como em tecnologia de computação verde, anunciou o aperfeiçoamento do programa de capacitação de parceiros, durante o evento anual da Innovate!, em Berlim. O programa expandido aperfeiçoa o ecossistema global de parceiros da empresa, fornecendo a eles os recursos necessários para disponibilizar soluções otimizadas, baseadas no amplo portfólio da Supermicro de soluções de servidores e armazenamento economizadores de recursos (Resource-Savings).

"Hoje em dia, os grandes centros de dados precisam de soluções otimizadas com as últimas inovações", disse o vice-presidente sênior para Vendas Mundiais da Supermicro, Don Clegg. "Assumimos o compromisso de capacitar nossos parceiros, para que possam oferecer produtos diferenciados e valor a seus clientes, com base em nosso portfólio de produtos pioneiros no mercado. Em nossos 26 anos de história, desenvolvemos um dos melhores programas de parceiros do setor. Nos sentimos estimulados com nosso programa aperfeiçoado, porque ele racionaliza a disponibilidade de treinamentos e recursos da Supermicro, bem como o acesso antecipado a produtos de próxima geração, habilitando esforços colaborativos com nossas equipes de vendas internas, para promover sucesso mútuo e valor aos clientes".

Programa de parceiros

A rede de parceiros da Supermicro engloba revendas, integradores de sistemas e integradores de tecnologia, disponibilizando a eles as ferramentas que precisam para ajudar seus clientes a gerar receitas.

Treinamento de produtos : expande treinamentos on-line e em pessoa, oferecidos pelos gerentes de produtos e engenheiros de sistema da Supermicro.

: expande treinamentos on-line e em pessoa, oferecidos pelos gerentes de produtos e engenheiros de sistema da Supermicro. Prova de suporte de conceito : maior teste e validação das últimas soluções para os clientes, usando produtos da Supermicro em laboratórios internos ou através de sistemas remotos. Isso disponibiliza aos clientes soluções pré-configuradas e prontas para teste, incluindo configurações de sistema e em nível de rack .

: maior teste e validação das últimas soluções para os clientes, usando produtos da Supermicro em laboratórios internos ou através de sistemas remotos. Isso disponibiliza aos clientes soluções pré-configuradas e prontas para teste, incluindo configurações de sistema e em nível de . Programas de acesso antecipado : acesso antecipado a produtos pioneiros no mercado e de primeira geração.

: acesso antecipado a produtos pioneiros no mercado e de primeira geração. Suporte a marketing conjunto : Colaboração ampliada com parceiros da Supermicro em programas de publicidade e marketing, incluindo feiras comerciais e eventos da Innovate!, além de treinamento dos clientes.

: Colaboração ampliada com parceiros da Supermicro em programas de publicidade e marketing, incluindo feiras comerciais e eventos da Innovate!, além de treinamento dos clientes. Promoção on-line : suporte abrangente pela Web, incluindo listas de "onde comprar" e colaboração em e-commerce para destacar as ofertas do parceiro.

Declarações dos parceiros

"A parceria da Supermicro com nossa empresa se estende por mais de 26 anos e nos permite disponibilizar produtos de servidores e armazenamento de alta qualidade a clientes na Europa", disse o diretor de administração da Boston Limited, Manoj Nayee. "Queremos trabalhar ainda mais de perto com a Supermicro, usando seu Programa de Capacitação de Parceiros para ajudar nossos clientes a resolver ainda mais problemas significativos com as últimas tecnologias de computação verde. Gostaria de parabenizar a Supermicro pela expansão de suas unidades na região da EMEA em s-Hertogenbosch, na Holanda. Isso irá aprofundar a colaboração entre a Boston e a Supermicro e nos capacitar para entregar rapidamente produtos aos clientes na EMEA, que utilizam nossas soluções em setores tais como HPC nas áreas de pesquisa, academia, automotiva, M&E e produtos farmacêuticos, entre outras".

"Parabéns à Supermicro pelo lançamento de seu Programa de Capacitação de Parceiros", disse o diretor comercial de Servidor, Armazenamento e Definido por Software da Exertis Hammer, Tom Cox. "A Exertis Hammer e a Supermicro são parceiras há mais de dez anos e o novo programa irá fortalecer essa parceria, porque disponibilizamos soluções de servidor e armazenamento verdes de alta qualidade a nossos clientes, que usam essa tecnologia para resolver problemas complexos nos muitos setores nos quais atuamos".

"A Nextron tem a felicidade de trabalhar com a Supermicro nesse momento em que ela está lançando seu Programa de Capacitação de Parceiros", disse o presidente-executivo da Nextron, Geir Elstad. "Os vídeos de produtos serão úteis no treinamento de nossos empregados e para manter nossos conhecimentos atualizados. Também estamos satisfeitos pelo fato de que ativos de marketing, como fotos de produtos e material com a marca da Supermicro estarem prontamente disponíveis".

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a suas respectivas proprietárias.

