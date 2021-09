Supermicro inaugura novo centro de comando com autoconfigurador para oferecer suporte a qualquer nuvem e aplicativos de PnP empresarial

"Estamos entusiasmados em adicionar o B23 com seu centro de comando e o autoconfigurador no centro do Vale do Silício para oferecer suporte aos nossos parceiros na empresa e na nuvem", afirmou o presidente e CEO, Charles Liang. "Fundada há 28 anos nos Estados Unidos, a Supermicro é uma das principais empresas de servidores e armazenamento do mundo. Oferecemos exatamente os melhores produtos e serviços aos nossos clientes e continuamos a expandir nossas ofertas de soluções para atender aos requisitos de infraestrutura para uma ampla gama de clientes. A nova unidade irá focar em soluções de IT totais, incluindo software, sistema de arrefecimento por líquido avançado, sistemas de testes, montagem e programação de equipamentos plug and play (PnP), alavancando nosso servidor e soluções de armazenamento comprovados no mercado."

Além disso, a nova unidade irá gerar eletricidade limpa à base de célula de combustível com dois MW sendo fornecidos inteiramente de gás natural por meio do uso dos servidores da Bloom Energy, adicionando estes ao uso atual de servidores Bloom Energy pela Supermicro. A unidade é designada como uma instalação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) quanto ao uso eficiente de recursos por utilizar menos água e energia.

"Estou entusiasmado que a Supermicro continue a expandir seu parque de TI verde no Vale do Silício, com a adição de uma nova unidade de fabricação", disse Sam Liccardo, prefeito da cidade de San Jose. "Durante 28 anos, os empregos, a inovação e as tecnologias avançadas da Supermicro contribuíram tremendamente para nossa economia no Vale do Silício e permitiram o sucesso de milhares de clientes globais."

A nova instalação é dedicada à montagem de grandes volumes de clusters e racks, onde o arrefecimento por água para sistemas de servidores pode ser necessário como parte da solução. Com a crescente demanda por produtos da Supermicro, foi necessária uma nova instalação para garantir a entrega oportuna de grandes pedidos que contêm a tecnologia mais avançada. Além disso, o novo programa Rack Plug and Play da Supermicro exigirá a entrega rápida de soluções definidas que precisam ser testadas como uma unidade inteira, exigindo uma ampla área de preparação. Esses sistemas alcançam o mais alto nível de integração e testes de fabricação de servidores, o L12. Com espaço físico dedicado, a equipe de Rack Integration Services (testes, montagem e programação de equipamentos) pode trabalhar em diferentes sistemas de vários clientes simultaneamente, aumentando a produtividade da prestação de serviços. Ao combinar P&D, manufatura e engenharia de soluções em um mesmo local, a prestação de serviços aos clientes é acelerada, oferecendo a eles a tecnologia avançada com antecedência para resolver desafios complexos de TI.

