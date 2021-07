Supermicro lança novos sistemas de armazenamento Top-Loading e Simply Double com processadores Intel Xeon de 3ª geração, PCI-E 4.0 com Cache NVMe para armazenamento em nuvem de alta capacidade

"Conforme a expansão do armazenamento baseado em nuvem e definido por software continua a acelerar, a Supermicro suporta os centros de dados na rápida modernização de sua infraestrutura para que usufruam dos benefícios da configuração flexível, do design modular sem necessidade de ferramentas, cuja manutenção pode ser feita por um técnico, e dos recursos simples de expansão com nossa atual inovação em arquitetura de alta disponibilidade a X12 com 60 ou 90 compartimentos para nó único ou duplo", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossos novos sistemas de armazenamento de alta capacidade propagam a prioridade da Supermicro que é a economia de recursos e oferecem capacidade líder do setor para um custo total de propriedade (TCO) menor."

Sistemas de armazenamento de carga superior

A nova arquitetura de carga superior da Supermicro oferece a flexibilidade, modularidade e manutenção aprimoradas que os clientes necessitam. Ambos os sistemas de 60 e 90 compartimentos estão disponíveis em configurações de nó único, nó duplo e alta disponibilidade (HA). As configurações de HA de nó duplo e nó único controlam o acesso a todos os drives nos sistemas. A configuração de nó duplo divide uniformemente o acesso de controle de unidade entre cada nó. Com um design modular sem necessidade de ferramentas, todos os sistemas integrados críticos, como nós de servidor hot-swap, expansores, módulos de ventilador, fontes de alimentação e unidades, são totalmente otimizados para fácil manutenção por um técnico.

Os novos sistemas de carga superior de alta capacidade da Supermicro são otimizados para ambientes de armazenamento em escala empresarial e em nuvem. Este design de arquiteturas de escalonamento vertical e horizontal oferece aos clientes as opções de configuração de RAID baseada em PCI-E 4.0 ou controlador SAS em modo de TI. Estes sistemas 4U incluem 60 ou 90 compartimentos hot-swap de 2,5 pol ou compartimentos SAS3/SATA3 de 3,5 pol mais duas aberturas PCI-E M.2 integradas e duas aberturas internas finas para SATA SSD. O sistema de nó único também suporta dois compartimentos traseiros de hot-swap 2,5 pol para espelhamento de OS e quatro compartimentos opcionais NVMe U.2 para cache rápido. O sistema suporta 1,6 petabytes de armazenamento de custo otimizado na configuração máxima, mais até 60TB de memória flash SSD por meio da NVMe com acesso traseiro. Os sistemas de nó único e duplo utilizam processadores escaláveis Intel Xeon de 3ª geração em uma configuração de soquete duplo com 16 portas DIMM por nó de servidor.

Sistemas de armazenamento Simply Double

O servidor de armazenamento Simply Double da Supermicro é uma solução líder do setor para a entrega de conteúdo. O anúncio de hoje introduz melhorias no desempenho e na capacidade de manutenção no design geral para dar suporte aos processadores escaláveis da Intel Xeon de 3ª geração em uma configuração de soquete duplo com 16 DIMMs, ao mesmo tempo em que mantém a mesma pegada densa de armazenamento. Até quatro compartimentos de hot-swap U.2 NVMe são suportados, permitindo que os usuários adicionem flash sem sacrificar nenhum dos 24 compartimentos de armazenamento SAS/SATA 3,5 pol. O design inovador do chassi aprimora o fluxo de ar e simplifica a acessibilidade a componentes do sistema, como placa-mãe, CPU, memória, slots de PCI-E, compartimentos de drive internos e traseiros para fins de manutenção. Juntamente com essas melhorias mecânicas, o sistema pode ser configurado com as opções de RAID baseada em PCI-E 4.0 ou controlador SAS em modo de TI.

Cúpula de armazenamento da Supermicro

A Supermicro está lançando esses novos sistemas em conjunto com sua Cúpula de armazenamento aberto de 2021, destacando as inovações em tecnologia de armazenamento definida por software. A Cúpula de armazenamento aberto de 2021 será realizada de 27 a 29 de julho de 2021. Clique aqui para obter mais detalhes e se inscrever.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é a principal fornecedora da Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados empresariais, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

