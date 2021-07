Supermicro запускает новые высокопроизводительные и просто двойные системы хранения данных

Системы хранения с максимальной загрузкой

Новая высокопроизводительная архитектура Supermicro обеспечивает повышенную гибкость, модульность и эксплуатационную пригодность, которые необходимы клиентам. 60-секционные и 90-секционные системы выпускаются в одноузловых, двухузловых и двухузловых конфигурациях высокой доступности (HA). Двухузловые конфигурации (HA) и одноузловые конфигурации управляют доступом ко всем накопителям в системах. Двухузловая конфигурация равномерно распределяет доступ к управлению накопителем между каждым узлом. Благодаря модульной конструкции без использования инструментов все критически важные встроенные системы — серверные узлы с возможностью «горячей» замены, расширители, вентиляторные модули, источники питания и накопители — полностью оптимизированы для облегчения технического обслуживания одним техническим специалистом.

Новые высокопроизводительные системы Supermicro оптимизированы для корпоративных и облачных хранилищ. Эта масштабируемая архитектура предлагает клиентам варианты конфигурации RAID на основе PCI-E 4.0 или IT режима контроллера SAS. Эти системы 4U имеют 60 или 90 секций SAS3/SATA3 размером 2,5 или 3,5 дюйма с возможностью «горячей» замены, а также два встроенных слота PCI-E M.2 и два внутренних слота для SATA SSD. Одноузловая система также поддерживает две задние секции размером 2,5 дюйма с возможностью «горячей» замены для операционных систем с зеркальным управлением и четыре дополнительные секции NVMe U.2 для быстрого кэширования. Данная система поддерживает 1,6 петабайт оптимизированного по стоимости хранилища при максимальной конфигурации, а также до 60 ТБ флэш-памяти твердотельного накопителя с использованием подключенного к нему устройства NVMe. В одноузловых и двухузловых системах используются процессоры 3rd Gen Intel Xeon Scalable в конфигурации с двумя сокетами и 16 слотами DIMM на каждый серверный узел.

Просто двойные системы хранения

Предлагаемый компанией Supermicro сервер хранения Quark Double является ведущим в отрасли решением для передачи контента. В сегодняшнем объявлении сообщается о повышении производительности и эксплуатационной пригодности всей конструкции для поддержки процессоров 3-го поколения Intel Xeon Scalable в конфигурации с двумя сокетами и 16 DIMM при сохранении такого же плотного размера хранилища. Поддерживается до четырех задних секций с возможностью «горячей» замены U.2 NVMe, что позволяет пользователям добавлять флеш-память без ущерба для 24 отсеков накопителя SAS/SATA 3,5". Инновационная конструкция шасси улучшает воздухообмен и оптимизирует доступ системы к обслуживанию таких компонентов, как материнская плата, ЦП, память, слоты PCI-E, отсеки внутренних накопителей и задние отсеки накопителя. Помимо этих механических усовершенствований система может настраиваться с использованием опций RAID на основе PCI-E 4.0 или контроллера SAS в режиме IT.

Саммит Supermicro Storage

Компания Supermicro выпускает эти новые системы в рамках своего саммита Open Storage Summit 2021, посвященного инновациям в области программно-определяемых технологий хранения данных. Саммит Open Storage 2021 пройдет с 27 по 29 июля 2021 года. Для получения более подробной информации и регистрации нажмите здесь .

