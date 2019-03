Supermicro oferece portfólio completo de sistemas GPU da NVIDIA

Ao alavancar a tecnologia de GPU da NVIDIA com a expertise de engenharia de sistemas da Supermicro, para projetar os mais avançados sistemas de servidor, a Supermicro oferece ao setor um portfólio completo de sistemas GPU da NVIDIA. Do Tesla®, Quadro® e GRID® da NVIDIA à arquitetura do servidor HGX-2 da NVIDIA, a Supermicro oferece SuperServers otimizados para uma variedade completa de segmentos de mercado e de aplicações, incluindo VDI, visualização profissional, transcodificação, IoT, HPC, inferência de inteligência artificial (IA) e aprendizagem profunda ( deep learning ).

"Nosso portfólio líder do setor de sistemas otimizados para GPUs da NVIDIA continua a crescer, cada vez mais forte, conforme a Supermicro produz servidores GPU inovadores, para atender a demanda acelerada do mercado por uma grande variedade de soluções de IA", disse o presidente e presidente-executivo da Supermicro, Charles Liang. "Por otimizar nossos projetos de servidor para alavancar inteiramente as últimas GPUs Tensor Core da NVIDIA, nossos servidores GPU maximizam o desempenho e a eficiência em nível de sistema, além de oferecer a seleção mais flexível de recursos, incluindo as opções mais avançadas de rede e armazenamento".

"Os clientes empresariais irão observar um tremendo impulso em desempenho e eficiência ao alavancar as GPUs Tensor Core da NVIDIA instaladas nos SuperServers otimizados para GPU da Supermicro", disse o vice-presidente e gerente geral para Computação Acelerada da NVIDIA, Ian Buck. "Esses servidores produzem um throughput substancialmente maior para cargas de trabalho de IA de computação intensiva, ao mesmo tempo que minimizam o consumo de energia".

Inferência de inteligência artificial

Para atender o mercado emergente de inferência de alto throughput, acionada por tecnologias como 5G, cidades inteligentes e dispositivos para Internet das Coisas (IoT), que geram enormes quantidades de dados e requerem tomadas de decisão em tempo real, o novo SuperServer 6049GP-TRT da Supermicro fornece o desempenho superior necessário para redimensionar verticalmente a tecnologia da IA moderna. Para conseguir densidade e desempenho máximos da GPU, esse servidor em 4U dá suporte a até 20 GPUs T4 Tensor Core da NVIDIA, três terabytes de memória e 24 drives hot-swappable de 3,5". Esse sistema também tem quatro fontes de alimentação redundante com eficiência de nível Titânio (2+2) de 2000 watts, para ajudar a otimizar a eficiência energética, o tempo de funcionamento e a facilidade de manutenção.

O T4 da NVIDIA é a GPU mais eficiente do mundo para superalimentar servidores empresariais convencionais, para uma variedade completa de aplicações aceleradas, incluindo cargas de trabalho de treinamento de IA, inferência e aprendizado de máquina. Os clientes empresariais irão se beneficiar de um impulso dramático em throughput, utilização e eficiência energética das GPUs T4 da NVIDIA em novos servidores de alta densidade da Supermicro.

A Supermicro tem uma família completa de sistemas GPU em 4U, que dão suporte ao T4 ultraeficiente da NVIDIA, que foi projetado para acelerar cargas de trabalho de treinamento de aprendizagem profunda, inferência e aprendizado de máquina em qualquer servidor convencional. O mecanismo de transcodificação acelerada por hardware no T4 da NVIDIA viabiliza múltiplas transmissões contínuas de vídeo em HD em tempo real e possibilita a integração de aprendizagem profunda no fluxo de transcodificação de vídeo, para habilitar uma nova classe de aplicações de vídeo inteligentes. Para conseguir responsividade, esses modelos são implementados em servidores poderosos da Supermicro com GPUs da NVIDIA, para gerar throughput máximo para cargas de trabalho de inferência.

Soluções de contêiner pronto para NGC

O SuperServer 4029GP-TVRT da Supermicro vem pronto para NGC, o que ajuda a simplificar a implementação real de aplicações de IA e de HPC em centros de dados. Os clientes podem agora executar software acelerado por GPU a partir do registro de contêiner da NGC, incluindo sua biblioteca expandida de softwares de HPC e IA, com novos contêineres de aprendizado de máquina e analítica, com confiança no 4029GP-TVRT, que é um sistema em 4U com oito GPUs V100 Tensor Core da NVIDIA, com a tecnologia interconectada de alta velocidade do NVLink™ da NVIDIA.

Treinamento de IA e HPC

Continua a aumentar a complexidade das aplicações de HPC, conforme elas revelam novas percepções científicas. O novo SuperServer da Supermicro baseado no HGX-2 da NVIDIA, o 9029GP-TNVRT, dá suporte a 16 GPUs V100 Tensor Core de 32GB da NVIDIA, conectados via NVLink and NVSwitch™ da NVIDIA, para alavancar mais de 80.000 núcleos CUDA e garantir desempenho inigualável para acelerar a IA e HPC internamente e na nuvem. Esse novo sistema pode produzir até 2 PetaFLOPS de desempenho e ocupa apenas dez unidades de espaço no rack.

Da fala natural por computadores a veículos autônomos, o rápido progresso em inteligência artificial transformou setores inteiros. Para habilitar esses recursos, os modelos de IA estão explodindo em tamanho. Similarmente, continua a aumentar a complexidade das aplicações de HPC, conforme elas revelam novas percepções científicas. O SuperServer baseado no HGX-2 (SYS-9029GP-TNVRT) da Supermicro irá fornecer um projeto de superset para centros de dados, acelerando IA e HPC na nuvem. Com otimizações finamente ajustadas, esse SuperServer irá oferecer o mais alto desempenho de computação e memória para treinamento rápido de modelo.

Para obter informações completas sobre as linhas de produtos da Supermicro com GPUs da NVIDIA, visite https://www.supermicro.com/products/nfo/gpu.cfm .

Siga a Supermicro no Facebook e no Twitter para receber as últimas notícias e anúncios.

Sobre a Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

A Supermicro®, principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é uma grande fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos, em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Super Micro Computer, Inc.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/836702/Supermicro_GPU_Servers.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.