Supermicro présente des solutions Plug and Play à l'échelle du rack offrant des configurations de centre de données @ Scale prédéfinies et pré-testées pour le cloud, l'IA et la 5G/Edge

La demande est de plus en plus forte pour une infrastructure de centre de données cloud offrant les performances, l'efficacité et le coût total de possession supérieur des systèmes sur site à grande échelle, et pouvant être fournie en tant que solution commerciale standard (COTS). Les solutions de centres de données nécessitent l'intégration de nombreux produits et technologies divers, notamment les serveurs, le stockage, la mise en réseau et les logiciels, afin de garantir la qualité, les performances, la sécurité et l'évolutivité. Les solutions Plug and Play à l'échelle du rack constituent une option clé en main conçue et testée pour des charges de travail spécifiques par une équipe internationale d'experts en centres de données Supermicro. Les offres comprennent des options de pointe pour des performances supérieures, notamment de nouvelles configurations à refroidissement liquide qui offrent une efficacité optimale et fonctionnent à moindre coût et avec un impact environnemental réduit. Supermicro travaille directement avec les clients sur l'architecture du système, les exigences de la charge de travail et la validation de la solution finale. L'usine de fabrication de Supermicro contient une installation complète de rodage au niveau du rack de 1 mégawatt, intégrant les tests L11/L12, ainsi que des outils d'évaluation comparative et des experts.

« Grâce aux solutions Plug and Play à l'échelle du rack, nous apportons notre expertise en matière de conception de systèmes et d'architecture modulaire au niveau du rack pour fournir de véritables solutions de centre de données à grande échelle, aidant ainsi nos clients à déployer une solution complète testée et validée dans un délai d'exécution minimal », a déclaré Charles Liang, président et CEO de Supermicro. « Nous avons créé des solutions au niveau du rack qui ciblent les charges de travail à la croissance la plus rapide et les plus exigeantes, notamment le cloud, l'IA et la 5G. Conçues pour offrir des performances, une efficacité et des coûts supérieurs, ces solutions intègrent des technologies de pointe, notamment les derniers processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 3e génération, des configurations SuperBlade haute densité, des systèmes optimisés pour les GPU (jusqu'à 16 GPU) et des systèmes de stockage NVMe all-flash petascale ».

Modèles sélectionnés au niveau du rack

Les conceptions au niveau du rack de Supermicro ciblent initialement le Cloud, l'IA, la 5G/Edge et le calcul haute performance (HPC) et sont construites à partir de la gamme complète de Supermicro composée de plus de 100 systèmes optimisés pour les applications. Ces modules comprennent les serveurs Hyper, SuperBlade®, la famille de produits Twin (BigTwin®, TwinPro® et FatTwin®), Ultra, CloudDC, GPU, Telco/5G et Edge, et sont équipés de processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération.

Charles Liang, PDG de Supermicro, a présenté les solutions Plug and Play à l'échelle du rack au salon Computex Taipei le 2 juin 2021.

Pour en savoir plus sur les solutions de rack de Supermicro, veuillez consulter le site :

www.supermicro.com/rack-scale-plug-and-play

