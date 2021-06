Supermicro apresenta soluções Rack Scale Plug and Play com configurações em escala, pré-definidas e pré-testadas para centro de dados para nuvem, IA e 5G/Edge

A demanda está aumentando por uma infraestrutura de centro de dados em nuvem com o desempenho, a eficiência e o TCO superior de sistemas em escala locais que podem ser entregues como uma solução comercial pronta para uso (COTS). As soluções de centro de dados exigem a integração de muitos produtos e tecnologias diversificados, incluindo servidores, armazenamento, redes e software, para oferecer qualidade, desempenho, segurança e escalabilidade. As soluções Rack Scale Plug and Play oferecem uma opção pronta, projetada e testada para cargas de trabalho específicas por uma equipe global de especialistas em centros de dados da Supermicro. As ofertas incluem opções de última geração para um desempenho excelente, incluindo novas configurações com refrigeração líquida que oferecem eficiência superior e operam com custos mais baixos e impacto ambiental reduzido. A Supermicro trabalha diretamente com os clientes na arquitetura, demanda de carga de trabalho e validação da solução final do sistema. A unidade de produção da Supermicro conta com uma instalação completa de burn-in em nível de rack de 1 megawatt, incorporando os testes de L11/L12, bem como ferramentas de referência e especialistas.

"Com o Rack Scale Plug and Play, estamos levando nossa expertise em design de sistema e construção de arquitetura em blocos para o nível de rack a fim de oferecer soluções verdadeiras em escala para centros de dados, ajudando nossos clientes a implementar uma solução completa, testada e validada em tempo recorde", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Criamos soluções em nível de rack que são direcionadas para as cargas de trabalho mais exigentes e de crescimento mais rápido, incluindo nuvem, IA e 5G. Desenvolvidas para desempenho, eficiência e custos excelentes, as soluções incorporam tecnologias de última geração, incluindo os processadores escaláveis Intel® Xeon® de 3ª geração, as configurações de alta densidade da SuperBlade, os sistemas otimizados de GPU com até 16 GPUs e os sistemas de armazenamento de petascale all-flash NVMe."

Designs de nível de rack selecionados

Os designs de nível de rack da Supermicro são inicialmente destinados a nuvem, IA, 5G/Edge e computação de alto desempenho (HPC) e são desenvolvidos baseados em toda a linha de mais de 100 sistemas otimizados para aplicações. Esses blocos de construção incluem o Hyper, o SuperBlade®, o Twin Product Family (BigTwin®, TwinPro®, e FatTwin®), o Ultra, o CloudDC, o GPU, o Telco/5G e os servidores Edge, além de contar com os processadores escaláveis Intel Xeon da 3ª geração.

Charles Liang, CEO da Supermicro, apresentou as soluções Rack Scale Plug and Play na Computex Taipei em 2 de junho de 2021.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é a principal fornecedora da Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados empresariais, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais eficientes energeticamente e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

