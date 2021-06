Supermicro presenta soluciones Plug and Play a escala de rack

"Con Rack Scale Plug and Play, estamos llevando nuestra experiencia en el diseño de sistemas y la arquitectura de bloques de construcción al nivel de rack para ofrecer verdaderas soluciones de centro de datos a escala, ayudando a nuestros clientes a desplegar una solución completa probada y validada con un tiempo de entrega mínimo", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Hemos creado soluciones a nivel de rack que están dirigidas a las cargas de trabajo de más rápido crecimiento y más exigentes, incluyendo Cloud, IA y 5G. Diseñadas para un rendimiento, eficiencia y costes superiores, las soluciones incorporan tecnologías de última generación, incluyendo los últimos procesadores 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable, configuraciones SuperBlade de alta densidad, sistemas GPU Optimized con hasta 16 GPUs, y sistemas de almacenamiento all-flash NVMepetascale".

Diseños seleccionados a nivel de rack

Los diseños de Supermicro a nivel de rack están inicialmente dirigidos a la nube, la IA, el 5G/Edge y la computación de alto rendimiento (HPC) se construyen a partir de la línea completa de Supermicro de más de 100 sistemas optimizados para aplicaciones. Estos bloques de construcción incluyen Hyper, SuperBlade®, la familia de productos Twin (BigTwin®, TwinPro® y FatTwin®), Ultra, CloudDC, GPU, Telco/5G y servidores Edge, y cuentan con los procesadores Intel Xeon Scalable de tercera generación.

Charles Liang, consejero delegado de Supermicro, presentó Rack Scale Plug and Play Solutions en Computex Taipei el 2 de junio de 2021.

Para saber más sobre Supermicro Rack Level Solutions, visite:

www.supermicro.com/rack-scale-plug-and-play

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, inteligencia artificial, y sistemas Edge Computing. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa "We Keep IT Green®" y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, el logo de Intel y el resto de marcas de Intel son marcas registradas de Intel Corporation o de sus filiales.

El resto de las marcas, nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

