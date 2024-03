Supermodel und BAZAAR Lifestyle Icon Award Gewinnerin Vanessa Lorenzo und die belgische Gräfin Katia della Faille werden Markenbotschafterinnen von Jelenew, einer Sportmarke für Frauen

WILMINGTON, Delaware, 1. März 2024 /PRNewswire/ -- Die Frauensportmarke JELENEW, die für Produkte bekannt ist, die inspiriert vom Frauenradsport sportliche Leistung und Ästhetik miteinander verbinden, teilt inspirierende Frauengeschichten aus der ganzen Welt. Derzeit führt Jelenew das Programm 100 Jelenew Partner & Friends ein, um mehr Frauen zum Radfahren und zu einem aktiven Lebensstil zu ermutigen. Dieses Mal zeigen die BAZAAR Lifestyle Attitude Preisträgerin Vanessa Lorenzo und die belgische Gräfin Katia della Faille ihr aktives und sportliches Leben mit ihren persönlichen Geschichten und repräsentieren damit den Geist von Jelenew.

Vanessa Lorenzo begann ihre Karriere in der Werbung und beim Film als Model und Schauspielerin im Alter von 11 Jahren. Sie war auf den Seiten und Titelseiten vieler nationaler und internationaler Publikationen wie Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire, GQ oder Sports Illustrated Swimsuit zu sehen und hat mit einigen der renommiertesten Fotografen der Modebranche zusammengearbeitet, darunter auch mit dem legendären Helmut Newton. Sie hat auch Yoga, a Lifestyle, veröffentlicht, in dem sie ihre Beziehung zu Yoga und den gesunden Lebensgewohnheiten beschreibt, um sie anderen zugute kommen zu lassen.

Ihre enge Beziehung zu Carles Puyol hat sie nicht zu einem Anhängsel eines großen Fußballers gemacht. Sie hat sich von auferlegten Stereotypen und Erwartungen befreit und ihre Modelkarriere zu einer endlosen Erkundung von Mode und Leben entwickelt. Sie gestaltet ihr eigenes Leben mit Leidenschaft und Neugierde so, wie sie es will.

Vanessa Lorenzo hat ihre Liebe zu den Jelenew-Produkten in ihr Leben integriert und ist der Meinung, dass die Philosophie von Jelenew ihren Erfahrungen und Werten sehr entgegenkommt. Sie sieht diese Unterstützung als eine Erkundung des Radsports und hofft, mehr Frauen mit ihrer Neugierde für den Radsport anzustecken.

Katia della Faille ist eine Frau mit vielen Facetten: Journalistin, Model, Mutter und Gräfin. In ihrem Leben wurde das Radfahren zum Schlüssel, mit dem sie ihre einzigartige Kraft und Energie entdeckte. 1990 gewann Katia den ersten Preis eines internationalen Modelwettbewerbs für Belgien, später gab sie ihre bevorstehende Modelkarriere in New York aufgrund von Heiratsverpflichtungen auf und kehrte nach Belgien zurück, um sich in der Politik zu engagieren, während sie ihren Nachlass verwaltete und Familie, Karriere und Hobbys unter einen Hut brachte, von denen das Radfahren das wichtigste ist. Sie und Jelenew teilen das Engagement für Lebensqualität und alles Schöne, wobei sie sich auf die Frauen von heute und ihre Verhältnis zu Körper und Geist konzentrieren und für ihre Rechte eintreten.

Katia liebt die rosafarbene Kollektion der Jelenew-Radbekleidung. Sie ist der Meinung, dass es notwendig ist, die mit Rosa verbundenen Stereotypen zu durchbrechen, denn wenn Rosa für Frauen steht, dann sollte Rosa auch für Widerstandsfähigkeit und Mut stehen. In der Folge hat jedes Stück rosa Fahrradbekleidung von Jelenew eine neue Bedeutung erhalten - es bricht mit Stereotypen und zeigt das Selbstbewusstsein und die unendlichen Möglichkeiten der modernen Frau.

Mit dem Mut und dem Entdeckergeist des Wettkampfsports bringt Jelenew Frauen wie Vanesa und Katia zusammen, die eine positive Einstellung zu ihrem Leben haben und mit ihren eigenen Geschichten mehr Frauen ermutigen, sich selbst zu entdecken und sich auf eine Reise in ein besseres Leben zu begeben.

Jelenew wurde 2021 gegründet und ist vom Radsport inspiriert. Das Unternehmen bietet Sportbekleidung für Frauen, die Performance und Ästhetik perfekt miteinander verbindet, und erweitert diese um eine Lifestyle-Kollektion, die auf Speed- und Power-Sportarten basiert, um noch vielfältigere Bedürfnisse zu erfüllen. Jelenew gründete zusammen mit der Weltmeisterin im Frauenradsport, Marion Clignet, das „Sprinters Jersey Lab", das auf der von Jelenew entwickelten Technologie CurveTec™ und 30 Jahren Erfahrung im Radsport basiert, um die Branche mit Innovationen anzuführen.

