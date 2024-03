Vanessa Lorenzo, mannequin et lauréate du prix BAZAAR Lifestyle Icon Award, et Katia della Faille, comtesse belge, deviennent les ambassadrices de Jelenew, une marque de sport féminin

WILMINGTON, Delaware, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- La marque de sport féminin JELENEW, bien connue pour offrir des produits qui allient performance sportive et esthétique inspirée du cyclisme féminin, partage des histoires inspirantes de femmes du monde entier. Actuellement, Jelenew met en œuvre un programme « 100 Jelenew Partner & Friends », qui encourage davantage de femmes à pratiquer le cyclisme et à adopter un mode de vie actif. Cette fois-ci, Vanesa Lorenzo, lauréate du prix BAZAAR Lifestyle Attitude, et la comtesse belge Katia della Faille présentent leur vie active et sportive à travers leurs histoires personnelles, représentant l'esprit de Jelenew.

Vanessa a commencé sa carrière dans la publicité et le cinéma comme mannequin et actrice à l'âge de 11 ans. Elle est apparue sur les pages et couvertures de nombreuses publications nationales et internationales telles que Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Marie Claire, GQ ou Sports Illustrated Swimsuit; et a travaillé avec certains des photographes les plus prestigieux de l'industrie de la mode, y compris le légendaire Helmut Newton. Elle a également publié un livre intitulé Yoga, a Lifestyle, dans lequel elle partage sa relation avec le yoga et les habitudes de vie saines qui profitent aux autres.

Sa relation étroite avec Carles Puyol n'a pas fait d'elle le prolongement d'un grand joueur de football. Elle s'est débarrassée des stéréotypes et des attentes imposés et a fait évoluer sa carrière de mannequin vers une exploration sans fin de la mode et de la vie, avec passion et curiosité, afin de diriger sa propre vie comme elle l'entendait.

Vanessa a intégré son amour pour les produits Jelenew dans sa vie et estime que la philosophie de Jelenew correspond parfaitement à son expérience et à ses valeurs. Elle considère cet appui comme une exploration dans le domaine du cyclisme, dans l'espoir de transmettre à davantage de femmes sa curiosité pour le cyclisme.

Katia est une femme aux multiples casquettes : journaliste, mannequin, mère et comtesse. Dans sa vie, le cyclisme est devenu la clé de la découverte de sa force et de son énergie uniques. Katia a remporté les honneurs de la compétition internationale de mannequinat pour la Belgique en 1990, puis a décidé d'abandonner sa carrière imminente de mannequin à New York en raison d'engagements matrimoniaux, choisissant de retourner en Belgique pour s'engager dans la politique tout en gérant son patrimoine, en équilibrant sa famille, sa carrière et ses passe-temps, parmi lesquels le cyclisme est son passe-temps le plus important. Elle et Jelenew partagent un engagement envers la qualité de vie et tout ce qui est beau, en mettant l'accent sur l'état physique et mental des femmes contemporaines et en défendant leurs droits.

Katia adore la collection rose des vêtements de cyclisme Jelenew. Elle estime qu'il est nécessaire de briser les stéréotypes associés au rose, arguant que si le rose représente les femmes, il devrait également incarner la résilience et la bravoure. Par conséquent, chaque vêtement de cyclisme rose de Jelenew a reçu une nouvelle signification - brisant les stéréotypes, montrant la confiance et les possibilités infinies des femmes contemporaines.

Jelenew, avec le courage et l'esprit d'exploration des courses de compétition, regroupe des femmes comme Vanesa et Katia, qui ont une attitude positive à l'égard de leur vie pour écrire leur propre histoire, encourageant plus de femmes à converser avec elles-mêmes pour entreprendre un voyage vers une vie de meilleure qualité.

À propos de Jelenew

Fondée en 2021 et inspirée par le cyclisme, Jelenew propose des vêtements de sport qui allient parfaitement performance et esthétique pour les femmes et s'étend à une collection lifestyle basée sur les sports de vitesse et de puissance pour répondre à des besoins plus diversifiés. Jelenew, rejoint par la championne du monde de cyclisme féminin Marion Clignet pour les conseils techniques, a fondé le « Sprinters Jersey Lab » basé sur la technologie propriétaire de Jelenew CurveTec™ et 30 ans d'expérience dans le cyclisme pour mener l'innovation de l'industrie.