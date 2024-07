Supernal et Sigma Air Mobility collaborent au développement du marché AAM

FARNBOROUGH, Royaume-Uni, July 23, 2024 /PRNewswire/ -- Supernal LLC - la société Advanced Air Mobility (AAM) de Hyundai Motor Group (HMG) - et Sigma Air Mobility - une société du groupe Luxaviation - ont annoncé aujourd'hui un effort conjoint pour identifier et développer des marchés ciblés pour de futures infrastructures et investissements AAM, en ciblant des marchés clés en Asie du Sud et du Sud-Est et des opportunités potentielles en Europe du Sud. Cette collaboration vise à tirer parti de l'expertise combinée des deux entreprises pour concevoir, lancer et développer des réseaux de mobilité aérienne décarbonés et accessibles dans ces régions. Sigma exploitera les avions à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL) de Supernal et fournira des services de développement et d'exploitation de vertiports, ainsi que des services connexes.

Annoncé lors du salon aéronautique international de Farnborough 2024, ce partenariat réunit l'expertise de Supernal et HMG en matière de conception et de fabrication d'eVTOL et la présence mondiale de Sigma et Luxaviation Group, ainsi que leur vaste expertise en matière d'exploitation de flottes et d'infrastructures d'aviation, de formation et de services techniques. Ensemble, les deux sociétés mères opèrent dans plus de 60 pays, HMG étant présent dans 42 pays et Luxaviation dans 23.

Supernal réimagine la mobilité intra-urbaine en créant un véhicule eVTOL capable de parcourir 60 miles et de rouler à 120 miles à l'heure, afin de répondre à la demande croissante d'options de transport efficaces en milieu urbain. Supernal présente S-A2, son concept de véhicule eVTOL grandeur nature, au salon international de l'aéronautique et de l'espace de Farnborough 2024. Supernal atteindra les niveaux de sécurité de l'aviation commerciale et permettra la fabrication évolutive de ses véhicules, en alignant son calendrier de développement sur celui de l'écosystème au sens large pour permettre aux opérateurs d'entrer sur le marché en 2028.

Sigma propose à une large base de clients des solutions AAM, reconnaissant que l'électrification des avions est une nécessité pour atteindre les objectifs nets de zéro dans l'ensemble de l'industrie du transport aérien. La société joue un rôle clé dans l'engagement inébranlable de Luxaviation Group en faveur de la gestion de l'environnement, comme le démontrent également son fonds d'investissement « Go-to-zero », l'utilisation accrue de carburant aviation durable et l'objectif de décarbonisation totale d'ici 2030. Le groupe Luxaviation est l'un des plus grands exploitants de terminaux d'avions d'affaires, d'hélicoptères et d'aviation privée au monde. Sigma s'appuie sur la vaste expertise opérationnelle et l'empreinte de Luxaviation pour ses efforts en matière de mobilité aérienne durable et accessible.

« Le besoin de solutions d'aviation plus durables est mondial, alors que les besoins spécifiques en matière de transport sont locaux », a déclaré Christophe Lapierre, PDG de Sigma Air Mobility. « Ensemble, Sigma Air Mobility et Supernal peuvent élargir l'accès à la mobilité aérienne avancée en adaptant nos solutions aux marchés où elles seront le mieux adaptées. »

« Supernal établit des relations avec des dirigeants de gouvernements locaux prêts à adopter des solutions innovantes pour décarboniser les transports », a déclaré Jaiwon Shin, président de Hyundai Motor Group et PDG de Supernal. « Supernal et Sigma Air Mobility partagent non seulement une vision de la mobilité aérienne avancée, mais aussi des objectifs commerciaux complémentaires pour faire progresser l'industrie. »

Dans le cadre de ce protocole d'accord pluriannuel, Supernal et Sigma identifieront des marchés cibles pour des projets de collaboration, s'aligneront sur les besoins locaux en matière de transport et travailleront avec des partenaires et des investisseurs publics et privés pour établir la structure nécessaire à la création d'écosystèmes locaux AAM.

Supernal (Su•par•nal) est une entreprise de mobilité aérienne avancée qui développe un véhicule électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) et l'écosystème sol-air pour soutenir l'industrie émergente. En tant que membre du groupe Hyundai Motor, Supernal exploite une expertise de classe mondiale en matière de fabrication, d'automatisation, de chaîne d'approvisionnement et de recherche et développement afin de rendre cette nouvelle option de transport efficace largement accessible dans les décennies à venir. C'est simple : Plutôt que d'être les premiers sur le marché, nous construisons d'abord le bon produit et le bon marché. Visitez la salle de presse de Supernal pour plus d'informations et suivez-nous sur LinkedIn.

Sigma Air Mobility est une force pionnière dans le secteur de la mobilité aérienne avancée (AAM), qui se consacre à la transformation du transport aérien en mettant l'accent sur la durabilité et l'innovation. Sigma s'appuie sur des solutions de bout en bout qui intègrent les technologies de pointe des équipementiers, une expérience client de premier ordre et les normes de sécurité les plus élevées. Notre mission est de déployer et d'étendre les opérations d'AAM, en utilisant les eVTOL et les eCTOL pour réduire l'impact environnemental et améliorer la connectivité, d'une manière pragmatique, en tirant parti des ressources, de l'expertise et de l'infrastructure existantes. Sigma Air Mobility fait partie du groupe Luxaviation, qui s'est engagé à montrer la voie en matière de transport aérien durable, en garantissant un avenir souple et efficace pour la mobilité mondiale. https://sigmaairmobility.com/

