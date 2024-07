Supernal und Sigma Air Mobility arbeiten gemeinsam an der AAM-Marktentwicklung

FARNBOROUGH, U.K., July 23, 2024 /PRNewswire/ -- Supernal LLC- Hyundai Motor Group's (HMG) Advanced Air Mobility (AAM) Unternehmen - und Sigma Air Mobility - ein Unternehmen der Luxaviation Group - gaben heute eine gemeinsame Anstrengung zur Identifizierung und Entwicklung von Zielmärkten für zukünftige AAM-Infrastrukturen und -Investitionen bekannt, die auf Schlüsselmärkte in Süd- und Südostasien und potenzielle Möglichkeiten in Südeuropa abzielen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das gemeinsame Know-how der Unternehmen zu nutzen, um bei der Entwicklung, der Einführung und dem Ausbau von dekarbonisierten und zugänglichen Luftverkehrsnetzen in diesen Regionen führend zu sein. Sigma wird Supernal-Flugzeuge mit elektrischem Senkrechtstart und -landung (eVTOL) betreiben und Vertiport-Entwicklung und -Betrieb sowie damit verbundene Dienstleistungen anbieten.

Die auf der Farnborough International Airshow 2024 angekündigte Partnerschaft vereint das Know-how von Supernal und HMG in der Entwicklung und Herstellung von eVTOLs mit der globalen Präsenz und dem umfassenden Fachwissen von Sigma und der Luxaviation Group in den Bereichen Luftfahrtflotte und Infrastrukturbetrieb, Schulung und technische Dienstleistungen. Zusammen sind die beiden Muttergesellschaften in mehr als 60 Ländern tätig, wobei HMG in 42 Ländern und Luxaviation in 23 Ländern vertreten ist.

Supernal will die innerstädtische Mobilität durch die Entwicklung eines eVTOL-Fahrzeugs mit einer Reichweite von 60 Meilen und einer Geschwindigkeit von 120 Meilen pro Stunde neu definieren, um die wachsende Nachfrage nach effizienten Transportmöglichkeiten im städtischen Umfeld zu befriedigen. Supernal zeigt auf der Farnborough International Airshow 2024 das Produktkonzept S-A2, ein eVTOL-Fahrzeug in Originalgröße. Supernal wird das Sicherheitsniveau der kommerziellen Luftfahrt erreichen und eine skalierbare Fertigung seiner Fahrzeuge ermöglichen, indem es seinen Entwicklungszeitplan mit dem breiteren Ökosystem abstimmt, damit die Betreiber 2028 auf den Markt kommen können.

Sigma beliefert einen breiten Kundenstamm mit AAM-Lösungen und hat erkannt, dass die Elektrifizierung von Flugzeugen eine Notwendigkeit ist, um die Netto-Null-Ziele in der Luftverkehrsbranche zu erreichen. Das Unternehmen spielt eine Schlüsselrolle im Rahmen des unermüdlichen Engagements der Luxaviation Group für den Umweltschutz. Dies wird auch durch den „Go-to-zero"-Investitionsfonds, den erweiterten Einsatz von nachhaltigem Flugbenzin und das Ziel der vollständigen Dekarbonisierung bis 2030 deutlich. Die Luxaviation-Gruppe ist einer der größten Betreiber von Geschäftsflugzeugen, Hubschraubern und privaten Flugterminals weltweit. Sigma profitiert von Luxaviations umfassender operativer Erfahrung und seiner Präsenz bei seinen Bemühungen um eine nachhaltige und barrierefreie Mobilität im Luftverkehr.

„Der Bedarf an nachhaltigeren Luftfahrtlösungen ist global, während die spezifischen Transportbedürfnisse lokal sind", sagte Christophe Lapierre, CEO von Sigma Air Mobility. „Gemeinsam können Sigma Air Mobility und Supernal den Zugang zu Advanced Air Mobility erweitern, indem sie unsere Lösungen auf die Märkte abstimmen, für die sie am besten geeignet sind."

„Supernal baut Beziehungen zu führenden Kommunalverwaltungen auf, die bereit sind, innovative Lösungen zur Dekarbonisierung des Verkehrs zu übernehmen", sagte Jaiwon Shin, Präsident der Hyundai Motor Group und CEO von Supernal. „Supernal und Sigma Air Mobility teilen nicht nur eine Vision für Advanced Air Mobility, sondern auch komplementäre Geschäftsziele, um die Branche voranzubringen."

Im Rahmen der mehrjährigen Absichtserklärung werden Supernal und Sigma Zielmärkte für gemeinsame Projekte identifizieren, sich an den lokalen Verkehrsbedürfnissen orientieren und mit öffentlichen und privaten Partnern und Investoren zusammenarbeiten, um die für den Aufbau lokaler AAM-Ökosysteme erforderliche Struktur zu schaffen.

Supernal (Su•per•nal) ist ein Unternehmen für fortschrittliche Luftmobilität, das ein elektrisch senkrecht startendes und landendes Fahrzeug (eVTOL) und das Boden-Luft-Ökosystem zur Unterstützung der aufstrebenden Industrie entwickelt. Als Teil der Hyundai Motor Group nutzt Supernal das Know-how der Weltklasse in den Bereichen Fertigung, Automatisierung, Lieferkette und Forschung und Entwicklung, um diese neue, effiziente Transportmöglichkeit in den kommenden Jahrzehnten einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Einfach ausgedrückt: Wir sind nicht die Ersten auf dem Markt, sondern bauen zuerst das richtige Produkt und den richtigen Markt auf. Besuchen Sie Supernal's newsroom site für weitere Informationen und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Sigma Air Mobility ist eine bahnbrechende Kraft im Bereich Advanced Air Mobility (AAM), die sich der Umgestaltung des Lufttransports mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Innovation verschrieben hat. Sigma setzt End-to-End-Lösungen ein, die fortschrittliche OEM-Technologien, erstklassige Kundenerfahrungen und höchste Sicherheitsstandards integrieren. Unsere Aufgabe ist es, AAM-Operationen unter Verwendung von eVTOLs und eCTOLs zu implementieren und zu skalieren, um die Umweltauswirkungen zu verringern und die Konnektivität zu verbessern, und zwar auf pragmatische Weise und unter Nutzung vorhandener Ressourcen, Expertise und Infrastruktur. Sigma Air Mobility ist Teil der Luxaviation-Gruppe, die sich für einen nachhaltigen Luftverkehr einsetzt, um eine flexible und effiziente Zukunft für die globale Mobilität zu gewährleisten. https://sigmaairmobility.com/

