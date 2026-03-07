Superteam Wheels conclut un partenariat stratégique de trois ans avec GCN Italia, renforçant ainsi sa présence sur le marché européen.

MILAN, 7 mars 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels, l'un des principaux fabricants chinois de roues de vélo en fibre de carbone, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique approfondi de trois ans avec GCN Italia, la chaîne italienne du média cycliste de renommée mondiale Global Cycling Network (GCN). Après les collaborations réussies avec les chaînes française et espagnole de GCN en 2025, ce partenariat marque une nouvelle étape clé pour Superteam Wheels dans l'expansion de sa présence sur le marché européen. Actuellement, la marque a établi une coopération avec trois grandes chaînes GCN : français, espagnol et italien, consolidant ainsi sa présence sur les principaux marchés européens et renforçant l'implantation mondiale de la marque dans le sud de l'Europe.

406e2629a2240e552cd8af7ed376b3ce ffa9a36938349ff2cd88177a7e582296

Grâce à ce partenariat, Superteam Wheels tirera parti de la forte influence locale de GCN Italia sur les principales plateformes mondiales de médias sociaux, notamment YouTube, Facebook, Twitter et Instagram, pour lancer des initiatives de promotion de la marque sur une plateforme complète et des initiatives de contenu co-créé. Les deux parties créeront conjointement un large éventail de contenus originaux, notamment des évaluations de produits professionnels concernant les roues en fibre de carbone pour les vélos de route et de montagne, des expériences locales de conduite dans le monde réel et des analyses approfondies des principales technologies de la fibre de carbone. Adapté aux perspectives et aux besoins des amateurs de cyclisme italiens, le contenu mettra en évidence la force technologique et la valeur des produits de la marque, tout en suscitant la passion du cyclisme chez les amateurs d'Europe du Sud et du monde entier.

Chris Zeng, directeur commercial outre-mer de Superteam Wheels, a déclaré :

"L'Italie est le cœur du cyclisme mondial, avec un héritage profond et des amateurs exigeants. GCN Italia est notre principale passerelle pour relier l'expertise chinoise de Superteam en matière de fibre de carbone aux pilotes locaux. S'appuyant sur nos partenariats de 2025 avec GCN France et Espagne, cette collaboration renforce notre présence en Europe. Nous nous engageons à fournir des roues performantes et rentables, permettant à un plus grand nombre de cyclistes de découvrir les performances exceptionnelles de notre technologie en fibre de carbone et de faire partie de l'histoire du cyclisme européen. "

Dario Esposito, directeur commercial International pour GCN Italia, a déclaré :

"J'espère que cette solution sera appréciée par les deux parties et que nous pourrons étendre notre précieux partenariat à GCN Italia. "

À propos de Superteam Wheels

Fondée en 2015, Superteam Wheels est spécialisée dans la R&D et la fabrication de roues en fibre de carbone performantes et rentables pour les vélos de route. Grâce à la qualité supérieure de ses produits, à son innovation permanente et à sa grande expertise en matière de fabrication, l'entreprise a gagné la confiance des cyclistes du monde entier. Déterminée à faire progresser l'industrie du cyclisme, Superteam Wheels continue de développer des technologies de fibre de carbone plus légères, plus résistantes et plus fiables afin d'offrir une expérience de conduite exceptionnelle aux utilisateurs du monde entier.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://superteamwheels.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927816/406e2629a2240e552cd8af7ed376b3ce.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927817/ffa9a36938349ff2cd88177a7e582296.jpg