- Superteam Wheels firma una alianza estratégica de tres años con GCN Italia, ampliando aún más su presencia en el mercado europeo

MILÁN, 7 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels, fabricante chino líder de juegos de ruedas de fibra de carbono para bicicletas, anunció hoy una sólida colaboración estratégica de tres años con GCN Italia, el canal italiano del reconocido medio de ciclismo Global Cycling Network (GCN). Tras las exitosas colaboraciones con los canales francés y español de GCN en 2025, esta colaboración marca otro paso clave para Superteam Wheels en la expansión de su presencia en el mercado europeo. Actualmente, la marca ha establecido una colaboración con tres importantes canales de GCN (francés, español e italiano), consolidando su presencia en los principales mercados europeos y consolidando su presencia global en el sur de Europa.

406e2629a2240e552cd8af7ed376b3ce ffa9a36938349ff2cd88177a7e582296

Gracias a esta colaboración, Superteam Wheels aprovechará la sólida influencia local de GCN Italia en las principales redes sociales globales, como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, para lanzar iniciativas de promoción de marca y contenido cocreado en toda la plataforma. Ambas partes crearán conjuntamente una amplia gama de contenido original, que incluye reseñas profesionales de juegos de ruedas de fibra de carbono para bicicletas de carretera y gravel, experiencias de ciclismo locales y análisis exhaustivos de las principales tecnologías de la fibra de carbono. Adaptado a las perspectivas y necesidades de los aficionados al ciclismo italianos, el contenido mostrará la solidez tecnológica y el valor de sus productos, a la vez que fomentará la pasión por el ciclismo entre los aficionados del sur de Europa y de todo el mundo.

Chris Zeng, gerente comercial internacional de Superteam Wheels, explicó:

"Italia es el corazón del ciclismo mundial, con una profunda tradición y entusiastas exigentes. GCN Italia es nuestro puente clave para conectar la experiencia china en fibra de carbono de Superteam con los ciclistas locales. Basándonos en nuestras alianzas de 2025 con GCN Francia y España, esta colaboración refuerza aún más nuestra presencia en Europa. Nos comprometemos a ofrecer juegos de ruedas de alto rendimiento y rentables, que permitan a más ciclistas experimentar el excepcional rendimiento de nuestra tecnología de fibra de carbono y formar parte de la historia del ciclismo europeo".

Dario Esposito, director comercial internacional de GCN Italia, afirmó:

"Espero que esta solución sea apreciada por ambas partes y que podamos ampliar nuestra valiosa asociación con GCN Italia".

Acerca de Superteam Wheels

Fundada en el año 2015, Superteam Wheels se especializa en la I+D y la fabricación de juegos de ruedas de fibra de carbono de alto rendimiento y rentables para bicicletas de carretera. Gracias a la calidad superior de sus productos, la innovación continua y su amplia experiencia en fabricación, la empresa se ha ganado la confianza de ciclistas de todo el mundo. Comprometida con el avance de la industria del ciclismo, Superteam Wheels continúa desarrollando tecnologías de fibra de carbono más ligeras, resistentes y fiables para ofrecer una experiencia de conducción excepcional a usuarios de todo el mundo.

Para obtener más información, visite: https://superteamwheels.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927816/406e2629a2240e552cd8af7ed376b3ce.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927817/ffa9a36938349ff2cd88177a7e582296.jpg