Superteam Wheels geht eine dreijährige strategische Partnerschaft mit GCN Italia ein und baut damit seine europäische Marktpräsenz weiter aus

MAILAND, 7. März 2026 /PRNewswire/ -- Superteam Wheels, ein führender chinesischer Hersteller von Fahrradlaufrädern aus Kohlefaser, gab heute eine dreijährige, tiefgreifende strategische Partnerschaft mit GCN Italia, dem italienischen Kanal des weltweit bekannten Radsportmediums Global Cycling Network (GCN), bekannt. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit den französischen und spanischen Sendern von GCN im Jahr 2025 ist diese Partnerschaft ein weiterer wichtiger Schritt für Superteam Wheels bei der Ausweitung seiner Präsenz auf dem europäischen Markt. Derzeit arbeitet die Marke mit drei großen GCN-Sendern zusammen: Französisch, Spanisch und Italienisch, wodurch die Präsenz auf den europäischen Kernmärkten gefestigt und die globale Ausrichtung der Marke in Südeuropa weiter vorangetrieben wird.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Superteam Wheels den starken lokalen Einfluss von GCN Italia auf den wichtigsten globalen Social-Media-Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitter und Instagram nutzen, um plattformübergreifende Markenwerbung und gemeinsam erstellte Content-Initiativen zu starten. Die beiden Parteien werden gemeinsam ein breites Spektrum an Originalinhalten erstellen, darunter professionelle Produkttests von Karbonfaser-Laufradsätzen für Straßen- und Gravel-Bikes, reale Fahrerfahrungen vor Ort und eingehende Analysen der wichtigsten Karbonfasertechnologien. Die Inhalte sind auf die Perspektiven und Bedürfnisse der italienischen Radsportfans zugeschnitten und werden die technologische Stärke und den Produktwert der Marke präsentieren, während sie gleichzeitig die Leidenschaft für den Radsport unter den Enthusiasten in Südeuropa und auf der ganzen Welt weiter wecken.

Chris Zeng, Overseas Business Manager von Superteam Wheels, erklärte:

"Italien ist das Herz des weltweiten Radsports, mit einem tiefgreifenden Erbe und anspruchsvollen Enthusiasten. GCN Italia ist unsere wichtigste Brücke, um das chinesische Karbonfaser-Know-how von Superteam mit lokalen Fahrern zu verbinden. Aufbauend auf unseren 2025 geschlossenen Partnerschaften mit GCN Frankreich und Spanien stärkt diese Zusammenarbeit unsere Präsenz in ganz Europa weiter. Wir sind bestrebt, leistungsstarke und kostengünstige Laufradsätze zu liefern, die es mehr Radfahrern ermöglichen, die außergewöhnliche Leistung unserer Kohlefasertechnologie zu erleben und Teil der europäischen Radsportgeschichte zu werden. "

Dario Esposito, Business Director International für GCN Italia, erklärte:

"Ich hoffe, dass diese Lösung von beiden Parteien geschätzt wird und dass wir unsere wertvolle Partnerschaft auf GCN Italia ausweiten können. "

Über Superteam Wheels

Das 2015 gegründete Unternehmen Superteam Wheels hat sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung von leistungsstarken und kostengünstigen Carbonfaser-Laufradsätzen für Rennräder spezialisiert. Mit überlegener Produktqualität, kontinuierlicher Innovation und fundiertem Fertigungs-Know-how hat sich das Unternehmen das Vertrauen von Radfahrern auf der ganzen Welt erworben. Mit dem Ziel, die Fahrradindustrie voranzubringen, entwickelt Superteam Wheels weiterhin leichtere, stärkere und zuverlässigere Kohlefasertechnologien, um den Nutzern weltweit ein außergewöhnliches Fahrerlebnis zu bieten.

