Suvoda annonce la disponibilité générale d'une nouvelle solution eCOA puissante

Suvoda comble les lacunes des solutions eCOA traditionnelles, en rationalisant et en simplifiant la licence, la localisation et la conception des questionnaires pour un déploiement plus rapide

PHILADELPHIE, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC , une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a annoncé la disponibilité générale de son produit d'évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) conçu pour répondre aux difficultés et aux retards de déploiement des produits eCOA traditionnels avec une solution qui offre une licence et des localisations de questionnaire simplifiées, une logistique des appareils rationalisée et une intégrité des données améliorée. Cliquez pour tweeter .

Suvoda eCOA est livré sur une plateforme unique avec Suvoda IRT et eConsent, et est conçu pour fonctionner de manière transparente avec ces produits afin d'aider les promoteurs et les sites d'essais cliniques à gérer plus efficacement les essais cliniques complexes et à consacrer plus de temps aux interactions avec les patients.

« La collecte de données de qualité sur les résultats des patients est souvent l'une des parties les plus importantes d'un essai clinique, mais elle peut s'avérer difficile en raison de la complexité des essais et de la lourdeur des solutions d'eCOA », a déclaré Andrés Escallón, vice-président de la pratique eCOA. « Pour lutter contre les inefficacités connues de l'eCOA, Suvoda a intentionnellement construit son eCOA avec la même philosophie que sa solution IRT il y a 10 ans : concevoir des solutions pratiques qui simplifient la complexité afin que les promoteurs puissent mettre plus rapidement sur le marché des produits thérapeutiques qui sauvent des vies. »

Un eCOA réinventé et rationalisé

Avec la disponibilité générale de la solution eCOA de Suvoda, la société a réinventé l'eCOA pour atténuer les difficultés les plus souvent exprimées par les clients au cours d'une longue période d'adoption précoce. Quatre domaines, en particulier, ont été abordés, considérés comme cruciaux pour le succès des déploiements d'eCOA :

Licence, localisation et conception des questionnaires

Suvoda simplifie la mise en place de l'eCOA et accélère la livraison. Avec Suvoda eCOA, des experts internes gèrent de bout en bout le processus de licence, de traduction et de localisation des questionnaires, rationalisant ainsi l'un des processus d'eCOA les plus lourds et les plus imprévisibles. Suvoda eCOA va encore plus loin en permettant aux promoteurs d'intégrer facilement un questionnaire unique dans de multiples études, ce qui change véritablement la donne pour les équipes chargées des essais cliniques. Suvoda eCOA dispose également d'un outil exclusif de conception de questionnaires et de gestion du cycle de vie qui rationalise la collaboration avec les partenaires de traduction. Grâce à l'équipe de projet dédiée de Suvoda, les changements d'étude et les modifications de protocole peuvent être traités facilement. Expertise et soutien scientifiques

Suvoda met à disposition une équipe de projet unique et interfonctionnelle chargée de rationaliser la mise en œuvre de l'eCOA et de l'IRT et de résoudre les problèmes critiques en temps réel. Suvoda apporte également une perspective scientifique à l'eCOA, en mettant à disposition des experts du domaine tout au long de l'étude pour examiner les protocoles cliniques, la conception de l'étude et les considérations réglementaires avec les clients et fournir des conseils expérimentés pour aider les promoteurs à faire avancer leurs études. Logistique globale des appareils

S'appuyant sur plus d'une décennie d'expérience dans la gestion des moments critiques de milliers d'essais, Suvoda est prête à établir une nouvelle référence dans le secteur pour la gestion logistique des appareils eCOA, en veillant à ce que le bon appareil soit livré aux bons sites et aux bons participants à l'étude. Des données plus précises grâce à une plateforme unifiée

L'approche de la plateforme unique de Suvoda (eConsent, IRT et eCOA) offre une approche simplifiée et sans tracas des essais cliniques. En minimisant le nombre d'intégrations nécessaires, la plateforme Suvoda permet de rassembler et de partager les données des patients à travers la plateforme et de réduire la double saisie de données et l'erreur humaine, tout en prenant en charge le transfert de données propres vers un système de saisie électronique des données (EDC).

« Suvoda eCOA supprime la charge de travail supplémentaire souvent associée aux implémentations eCOA d'aujourd'hui, permettant aux cliniciens de consacrer plus de temps aux interactions avec les patients, a déclaré Zach Hales, directeur de la gestion des produits. La technologie conviviale de Suvoda s'intègre dans le flux de travail clinique au lieu de s'y opposer, ce qui facilite le travail et permet aux équipes du site d'en faire plus avec moins. »

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes et vitales dans des domaines thérapeutiques comme l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares. Fondée en 2013 par des experts en technologies eClinical, Suvoda donne aux professionnels chargés des essais cliniques les moyens de gérer au mieux leurs essais les plus urgents grâce à des solutions logicielles avancées fournies sur une plateforme unique. Suvoda, dont le siège social est situé à la périphérie de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Oregon), Barcelone (Espagne), Bucarest (Roumanie) et Tokyo (Japon). La société affiche régulièrement un taux de recommandation net (NPS) de près de 70, dépassant de loin la moyenne du secteur technologique (50), et a été choisie par des promoteurs d'essais et des CRO pour mener plus de 1 000 essais dans 80 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suvoda.com . Suivez Suvoda sur Twitter et LinkedIn .

