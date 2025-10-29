Suvoda lance une application unifiée pour les patients permettant de réduire les défis logistiques des participants aux essais cliniques

CONSHOHOCKEN, Pennsylvanie, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Suvoda (récemment fusionnée sous propriété commune avec Greenphire), une société mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les solutions logicielles pour répondre à la complexité des essais dans les moments critiques et sensibles, annonce aujourd'hui le lancement de son application mobile unifiée pour les patients. L'application Suvoda est une expérience unique et intuitive qui regroupe la planification des visites, les questionnaires, les informations sur les déplacements, la soumission des reçus et le suivi des remboursements en un seul endroit afin de réduire le fardeau logistique des participants aux essais cliniques.

La nouvelle application destinée aux patients combine quatre fonctions essentielles du produit dans une interface afin que les participants puissent :

remplir des questionnaires et des agendas

programmer et reprogrammer les visites d'étude grâce à la disponibilité du calendrier en temps réel

afficher les informations de déplacement et les itinéraires (début 2026)

soumettre les reçus et suivre l'état des remboursements

recevoir des rappels automatisés qui aident les essais à rester sur la bonne voie

« L'application Suvoda ne ressemble à aucune autre application pour participants sur le marché aujourd'hui. Il offre une combinaison unique d'outils de soutien dont les patients ont besoin. Sachant que l'abandon d'un patient est un risque majeur pour tout essai clinique, notre industrie doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les participants, afin qu'ils restent inscrits à leur étude », déclare Jagath Wanninayake, CEO de Suvoda.

Dans le cadre d'une enquête mondiale menée par le Centre d'information et d'étude sur la participation à la recherche clinique (CISCRP) auprès des participants aux essais cliniques, qui vient d'être publiée, les chercheurs ont constaté que 63 % des participants aux essais cliniques ont déclaré qu'une application smartphone pour la collecte de données était un service très utile (2025 CISCRP Perceptions and Insights Study).

Elizabeth Morris, directrice de la gestion des produits chez Suvoda, est d'accord avec ces conclusions. « Les patients nous disent que la logistique est l'un des plus grands fardeaux de la participation à un essai clinique. Lorsque les gens doivent jongler entre les emails, les appels téléphoniques et une multitude de systèmes, ils perdent du temps et sont stressés. Le fait de tout regrouper pour les patients réduit les frictions et leur permet d'effectuer les tâches importantes en un point unique.

Pour les patients, l'application offre une connexion simple et sécurisée et un tableau de bord avec des tâches assignées. Les sites d'essais cliniques pourront créer des notifications automatisées pour rappeler aux patients leurs prochaines visites, la prise de leurs médicaments ou la nécessité de remplir des questionnaires. Les équipes d'étude peuvent examiner et approuver les remboursements dans le même écosystème unifié, ce qui permet de synchroniser l'agenda des établissements et des participants. Grâce à ces innovations, l'application facilite la tâche des équipes des sites d'étude et favorise le respect des protocoles d'essai.

Suite à la fusion de Suvoda avec Greenphire en début d'année, l'organisation combinée réunit IRT, eCOA et eConsent avec les paiements, les voyages et les capacités de budgétisation, le tout sur la plateforme Suvoda, créant un ensemble d'outils complet et entièrement intégré pour soutenir le parcours du patient dans les essais cliniques. L'application destinée aux patients est un exemple de cette expérience unifiée et est disponible dès maintenant.

D'autres améliorations sont prévues pour le début de l'année 2026, notamment l'ajout de fonctionnalités Greenphire Travel à l'application destinée aux patients et une connexion unifiée à la plateforme Suvoda pour les sites et les sponsors.

À propos de Suvoda

Suvoda est une entreprise mondiale de technologie d'essais cliniques qui propose une plateforme d'expérience en temps réel permettant aux sponsors et aux ORC de prendre des décisions éclairées, et aux sites et aux patients d'agir calmement et de manière contrôlée. Suvoda fournit des solutions logicielles interconnectées et orientées vers l'action, ainsi que des services et une assistance de premier plan, de sorte que, même dans les moments les plus critiques en termes de délai et déterminants pour la mission, les études qui changent la vie continuent d'avancer. Suvoda, dont le siège se trouve près de Philadelphie, possède également des bureaux à Portland (Oregon), à Barcelone (Espagne), à Bucarest et Iasi (Roumanie) et à Tokyo (Japon). La société maintient des taux de satisfaction de la clientèle qui dépassent régulièrement la moyenne du secteur technologique, ce qui lui vaut d'être choisie par des promoteurs d'essais et des ORC pour accompagner plus de 2 000 essais cliniques dans plus de 95 pays. Suvoda a récemment fusionné avec Greenphire, un fournisseur de premier plan d'outils de gestion financière des essais cliniques et d'assistance aux patients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur suvoda.com. Suivez Suvoda sur LinkedIn.

