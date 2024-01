Suvoda annonce une croissance de 30 % en 2023, portée par la forte adoption par les clients de la nouvelle plateforme et des nouveaux produits Suvoda

La société a maintenu des indicateurs de qualité à la pointe du secteur tout au long de sa croissance.

PHILADELPHIE, 8 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Suvoda LLC , une société mondiale de technologie d'essais cliniques spécialisée dans les études complexes dans des domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, le système nerveux central (SNC) et les maladies rares, a dépassé les 1 400 essais cliniques en 2023 et a augmenté ses ventes de 30 % d'une année sur l'autre, signalant une large acceptation de la nouvelle plateforme d'essais cliniques unifiée de la société, axée sur les moments critiques et sensibles au facteur temps du parcours des patients des essais cliniques.

Suvoda a réalisé d'importants investissements dans sa plateforme technologique et ses offres en 2023, notamment le lancement d'une couche de conception d'applications low-code/no-code. Construite de manière organique pour fournir la prochaine génération de solutions Suvoda, la plateforme Suvoda a été conçue pour gérer facilement la complexité, réduire le risque global tout au long des essais et relever les défis réels auxquels sont confrontés les professionnels des essais cliniques. Conçue comme la base de Suvoda IRT , eCOA et eConsent , la plateforme minimise les frictions au sein de l'expérience utilisateur, réduit et simplifie les intégrations et renforce la gouvernance des données, permettant aux études d'être mises en œuvre plus efficacement afin que les sponsors et les utilisateurs du site puissent passer moins de temps avec la technologie et plus de temps à se concentrer sur leurs patients.

Dans le cadre d'une autre étape importante, évaluation électronique des résultats cliniques (eCOA) de Suvoda la solution a été rendue disponible au grand public, a été testée par des tiers et a été certifiée par RWS Life Sciences comme étant hautement utilisable et efficace pour la population de patients. Intégré de manière transparente à Suvoda IRT et eConsent, Suvoda eCOA établit rapidement une nouvelle barre avec des études eCOA mises en ligne à temps, un processus de licence et de localisation facile à naviguer et une adhésion accrue des patients, ce qui se traduit par des données plus nombreuses et de meilleure qualité.

« Nous passons beaucoup de temps à écouter les promoteurs d'essais, les CRO, les sites et les patients pour comprendre leurs défis, et nous utilisons ces retours pour créer des solutions pratiques conçues pour rationaliser les processus, simplifier les flux de travail et améliorer leur expérience globale, en particulier dans ce que nous appelons les « moments urgents » dans le parcours d'un patient lors d'un essai clinique », a déclaré Jagath Wanninayake, PDG de Suvoda. « Nous continuons de nous démarquer en restant fidèles à notre objectif d'offrir des services d'excellence et en étant un véritable partenaire et un conseiller de confiance pour nos clients. Notre équipe est composée d'esprits scientifiques et technologiques parmi les plus innovants, les plus expérimentés, tant dans le domaine des sciences de la vie qu'en dehors, et nos clients constatent l'impact positif de nos collaborateurs, de nos processus et de nos produits sur leurs essais. »

Malgré la croissance rapide de l'entreprise en 2023, Suvoda a maintenu des indicateurs de qualité exceptionnels, notamment une moyenne de moins d'un défaut UAT fonctionnel et esthétique par étude, et un temps de résolution des tickets d'assistance hautement prioritaires d'environ 25 minutes. La société continue également de se targuer d'une livraison à temps à 100 % dans tous ses domaines d'activité.

